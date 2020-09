Spotify lança recurso 'Minhas favoritas da vida' para todos os usuários

CB Correio Braziliense

A plataforma lançou nova ferramenta que permite favoritar músicas e podcasts - (crédito: Emmanuel DUNAND/AFP)

A fim de eternizar momentos em forma de música, a plataforma Spotify lançou mais um recurso nesta segunda-feira (14/9). “Minhas favoritas da vida” permite que os usuários tanto do plano free e quando do premium criem uma playlist com as cinco faixas que mais gostam de ouvir.





What are your forever favorites? Tell the world about your top 5 songs and podcasts by making your playlist now ???? ???? #ForeverFavorites https://t.co/52mY3TlyR0 pic.twitter.com/q39Ybve6RI — Spotify (@Spotify) September 14, 2020



A nova ferramenta do aplicativo pode ser utilizada para adicionar músicas e podcasts. A lista de reprodução pode ser compartilhada, de maneira fácil nas redes sociais pelo user. Assim, a playlist terá mais acesso. Segundo publicação oficial da Spotify, a ideia é que as pessoas possam “se deleitar com as memórias”.

O novo recurso está disponível na página inicial do aplicativo. Ao clicar em “minhas favoritas da vida”, basta escolher qual conteúdo deseja adicionar. Em seguida, a playlist estará disponível para reprodução e compartilhamento. Caso a opção não apareça no menu inicial, basta digitar spotify:forever-favorites na barra de pesquisa.

Além disso, a Spotify, como um presente para os membros da plataforma, convidou os artistas Lucy Hale, Jacob Elordi, Mindy Kaling e Vanessa Hudgens para, previamente, compartilhar os conteúdos favoritos de cada um. Em entrevista ao app, eles contaram ainda o porquê escolheram cada single ou podcast.

Para a cantora Lucy Hale, que escolheu A broken wing de Martina McBride para compor a lista de favoritos, a música dialoga com a infância dela, por exemplo. À Spotify, Lucy explicou que tocava a canção em shows de talento quando era criança.