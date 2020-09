Prêmio Multishow divulgará na quarta os indicados à edição de 2020

CB Correio Braziliense

Paulo Gustavo segue como apresentador da premiação junto a Iza e Tatá Werneck - (crédito: Multishow/Reprodução )

A atual situação sanitária do Brasil fez com que várias premiações fossem adaptadas para o ambiente virtual. O mesmo aconteceu com o Prêmio Multishow, que realizará uma live nesta quarta-feira (16/9) para anunciar os indicados à segunda fase da edição 2020.

Em uma experiência híbrida, a ação unirá a tevê e o on-line. A cantora IZA participará do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, e revelará quais artistas concorrem na categoria Cantor do ano.

Em seguida, os apresentadores Paulo Gustavo e Tatá Werneck dão sequência em live no Instagram, nos perfis oficiais dos atores, no qual revelarão os indicados à Música do ano.

Por fim, às 12h, ocorrerá uma live no canal Música Multishow, no YouTube e no Facebook. A partir das 18h30, a ação segue ao vivo no TVZ temporada Lexa, no canal fechado, que finaliza o grande anúncio.

Na ocasião, a transmissão contará com apresentações musicais de vencedores do Prêmio Multishow 2019, como Atitude 67, Felipe Araújo e Rennan da Penha.

Prêmio Multishow 2020

A premiação do Prêmio Multishow será realizada em 11 de novembro, também em um formato híbrido, com palcos espalhados em várias cidades do país para as performances musicais dos artistas, a exemplo do que aconteceu no VMA 2020.

O evento terá transmissão ao vivo multitelas e apresentação de Paulo Gustavo, IZA e Tatá Werneck. A votação popular fica aberta até 10 de novembro no site do Multishow.