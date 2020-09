Musical 'O Jardim Secreto' é a atração do Sextas Musicais desta semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Lara Ribeiro/ Divulgação)

O espetáculo musical O Jardim Secreto será apresentado nesta sexta-feira (18/9), no Sextas Musicais. A performance e interpretação será protagonizada pela artista brasiliense Taís Segal. A live será exibida às 20h, no canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson.

O musical foi inspirado na narrativa original de Frances Hodgson Burnett, que deu origem ao filme homônimo. A história fala sobre a reinvenção dos sonhos, como forma de resgatar a criança que cada um tem dentro de si. A apresentação contará com números musicais românticos, atuações circenses e “elementos do mundo onírico”.

“A peça é um resgate de um lugar mágico que está dentro de todos nós: o Jardim Secreto. Vou cantar as minhas músicas, contar histórias e colocar uma pitadinha de acrobacia aérea nisso tudo. Espero me conectar com todos aqueles que estão procurando a chave deste lugar encantado”, declarou Taís Segal em nota à imprensa.

O elenco do show virtual contará, também, com a participação de Hermes Reis, no violão e guitarra; Alexander Raichenok, responsável pelo teclado e saxofone; e Rafa Black, com pad eletrônico.

Serviço

Sextas Musicais

YouTube. Nesta sexta-feira (18/9), às 20h. Apresentação do espetáculo O Jardim Secreto, com Taís Segal. Entrada franca.