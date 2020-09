Janelle Monáe lança documentário inspirado em nova música

CB Correio Braziliense

(crédito: WMG/ Divulgação)

A artista estadunidense Janelle Monáe volta às mídias com o projeto Turntables. A música, escrita pela cantora, já está disponível em todas as plataformas digitais e compõe a trilha sonora do documentário All in: The fight for democracy, da Amazon Prime. O longa estreia na plataforma em 18 de setembro.

A composição de Turntables teve a contribuição de Nathaniel Irvin III e George A Peters e a produção ficou por conta de Nate ‘Rocket’ Wonder e Roman GianArthur.

Documentário All in: The fight for democracy

O tema abordado no documentário All in: The fight for democracy é o período eleitoral nos Estados Unidos. Dirigido pelas cineastas Liz Garbus e Lisa Cortés, o enredo do longa permeia experiências pessoais de ativistas e o contexto histórico.

“O documentário oferece uma visão privilegiada das leis e barreiras ao voto, que a maioria das pessoas nem mesmo sabem que é uma ameaça aos direitos básicos como cidadãos dos Estados Unidos”, disse a produção em comunicado à imprensa.

Acoplado ao lançamento do filme, a equipe de mídia divulgou uma hashtag para o público compartilhar nas redes sociais. “All in for voting” é uma campanha para combater a desinformação sobre o processo de votação no país estadunidense, onde o voto não é obrigatório.