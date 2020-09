Alerta de fofura: 'pega-pega' entre galinha e cachorro viraliza nas redes

BY Bruna Yamaguti*

Uma simples brincadeira de pega-pega poderia passar despercebida pelos olhos de qualquer um, isto é, se essa não fosse entre um cachorro e uma galinha. O momento divertido e inesperadamente fofo foi capturado por um autor desconhecido e viralizou nas redes sociais na noite de segunda-feira (14/9). O trunfo do vídeo é que, contrariando todas as expectativas, a galinha é quem corre atrás do cachorrinho.

um tioro e uma galinha brincando de pega pega



eu perco tudo na hora que ele assusta a galinha pic.twitter.com/MJg0s9Xc84 — Joleana (@juzao) September 14, 2020

Não demorou para os milhares de usuários do Twitter compartilharem a gravação em seus perfis. Alguns fizeram memes e outros relataram que a diversão entre os bichinhos proporcionou a alegria da noite:

"Essa vai ser minha maior vigarice" pic.twitter.com/fLvKat9R8u — Mafioso Turco (@SuperFloriano) September 14, 2020

O DOG DEU UM SUSTÃO NA RUERAGEM MAMDKKAKD PORRA ESSE VÍDEO SALVOU MEU ESPÍRITO https://t.co/UtwqrUivWM — O Verbo cair conjugado na primeira pessoa (@thomasnewt42) September 15, 2020

esse vídeo só pode ser um sinal de que a semana vai ser boa amém pic.twitter.com/lFVmdfV13U — LIKE A G6 (@leh_alvess) September 14, 2020