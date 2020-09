Andréa Aiko lança faixa 'Quero de novo' em live

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Terrana /Divulgação)

Radicada em Brasília, onde mora há 44 anos, a cantora Andréa Aiko lança oficialmente, em 29 de setembro, o single Quero de novo. Antes disso, no dia 22, o público pode conferir o videoclipe que acompanha a faixa. Esse será o primeiro lançamento referente ao novo álbum homônimo, que mescla MPB com baião.



Como peças de um quebra-cabeças, as faixas do EP Quero de novo (o primeiro da cantora), serão lançadas uma a cada mês, até que o álbum esteja completo para o lançamento em 2021. O disco contará com seis canções, além de duas faixas bônus da música Oi, gravada em inglês e espanhol.



Expoente da nova MPB, Andréa trabalha na música há 40 anos e, portanto, na live de lançamento decidiu conversar sobre como é viver de música, assim como os bastidores de produção na pandemia. “Seria impossível passar por essa pandemia sem a música. O processo do EP Quero de novo estava num ponto que dava para fazer tudo remotamente. Fizemos a mixagem e masterização com o Gabriel da Century, no Rio de Janeiro (RJ). Fazer videoclipes está sendo um desafio. Mas devagar e com criatividade, conseguimos”, comemora.



O videoclipe de Quero de novo foi gravado em julho, em locações do cerrado brasiliense, como em trilhos de trens, em bosques de eucaliptos, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek e em uma plantação de algodão, no caminho Brasília-Unaí. Com a produção de William Ribeiro, e parcerias musicais com Harrisson Azevedo e Zeca Bahia (que assina a composição Porto solidão), o álbum terá a sonoridade da mistura entre MPB e baião.



Serviço

Live de lançamento do single Quero de novo, de Andréa Aiko.

Pelo Instagram, @andreaaiko. Terça-feira, 29 de setembro, às 20h. Live para falar sobre os bastidores do trabalho junto com a equipe envolvida: Juana Miranda, Angela Quinto, Gustavo Serrate e Carlos Neves.



O lançamento do videoclipe da canção Quero de novo

No YouTube. Terça-feira, 22 de setembro.