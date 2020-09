Netflix divulga teaser e data de estreia de 'Crônicas de Natal 2'

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (15/9), um teaser do filme Crônicas de Natal 2, no qual a atriz Goldie Hown aparece como a Mamãe Noel, ao lado de Kurt Russel, o Papai Noel. Goldie e Kurt são um casal também na vida real.

No primeiro filme, os irmãos Kate e Teddy Pierce acabam conhecendo o Papai Noel em pessoa e se envolvem em aventuras para salvar o Natal, que eles mesmos quase estragaram. Na continuação, a Mamãe Noel e a família se unem mais uma vez às crianças para tentar impedir o plano do vilão Belsnickel (Julian Dennison, de Deadpool 2) para destruir o Natal. O filme estreia em 25 de novembro.

It's time for Mrs. Claus to get her due.



Kurt Russell & @GoldieHawn are back to save the holidays in THE CHRISTMAS CHRONICLES 2, only on Netflix 25 November. pic.twitter.com/wKAzAVoQBF