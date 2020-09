Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (16/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Stan Honda/AFP; CB)

NÓS SOMOS A NATUREZA CRIATIVA

Data estelar: Lua quase Nova em Virgem.

A natureza é generosa, tu não precisas arrancar nada dela, é só pedir com carinho e gentileza, e tu terás o que precisas. A natureza não precisa ser dominada, mas tratada com respeito e reverência, porque é digna. A natureza é um imenso corpo que integra todos os reinos, mineral, vegetal, animal, humano e, ainda, outros que imperceptíveis pelos órgãos físicos. Todos os reinos de nosso belo e assustado planeta compõem um único corpo, uma única alma, se expressando de acordo com suas capacidades. Se tu tratas bem a natureza, tratas bem a ti também, porque, apesar da retórica humana de contraposição à natureza, isso não se sustenta, porque nós também somos a natureza; ela mesma se expressando na busca de algo que não seja o simples automatismo cego, que não dá margem à criatividade. Nós somos a natureza criativa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aceite aquilo que seja prático e tome distância das ideias maravilhosas, mas impraticáveis, que entusiasmarem as pessoas com que você se relaciona. Organize as tarefas e se mantenha dentro da linha prática.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ofereça seu melhor a todo momento, isso garantirá que as coisas funcionem da melhor maneira possível, apesar da desordem. Aproveite qualquer deixa que a realidade oferecer para você brilhar através do seu desempenho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mudar é bom, mas há momentos da vida em que isso seria contraproducente, porque o que estaria disponível seria seguir pelo caminho da repetição do que outrora tenha dado certo. É um momento conservador.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Está tudo certo e em marcha, mas é preciso se precaver para que nenhuma precipitação aconteça, porque cada passo tem seu tempo próprio, que precisaria ser respeitado. De todo modo, cometer erros não seria pecado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A insegurança tem uma inércia própria, que a faz continuar presente mesmo nos momentos em que tudo demonstra ela não ser necessária, já que o ambiente seria completamente favorável aos seus anseios. Tenha isso em mente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Celebrar é preciso, mesmo que os motivos para isso sejam pequenos. A celebração é o momento em que a alma impõe seus próprios motivos, apesar de quaisquer contrariedades que estiverem em curso. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A precipitação não seria boa neste momento, porque há coisas que ainda requerem amadurecimento. Porém, se você se precipitar mesmo assim, não se preocupe, porque vai dar para consertar, depois, os resultados do exagero.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nada dê por sabido, verifique tudo, preste atenção a todos os detalhes que compõem o caminho, porque apesar de tudo estar bem programado, mesmo assim há pontas soltas que hão de ser amarradas. Tudo por bem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A improvisação sempre será um recurso que sua alma sagitariana usará em todos os momentos e situações, porém, agora é um momento em que seria melhor se ater ao que tiver sido combinado. Isso eliminará sobressaltos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estique o tempo de pensar e refletir, isso ajudará a que as ações empreendidas estejam mais amadurecidas e, assim, você não terá de voltar atrás, depois, para consertar os erros da precipitação. Reflita.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mantenha sigilo sobre os assuntos que considerar mais importantes, mas, se por essas coisas da vida a língua se soltar, procure usar alguma estratégia espontânea para fingir que nada demais nem de menos aconteceu.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Apesar dos exageros e dos conflitos desnecessários, está tudo certo, você se encontra num momento de sua vida em que muita coisa importante está sendo decidida, vínculos valiosos estão sendo consolidados.