'Fina Estampa': Tereza Cristina conta seu plano para Ferdinand nesta quarta (16/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/ reprodução )

Nesta quarta-feira (16/9), em Fina Estampa, Tereza Cristina irá contar para Ferdinand seu plano de sequestrar Griselda e depois matá-la queimada na sua frente.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos





Lica chega com MB à escola e tenta despistar Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as atitudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida por ela. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos responsáveis se desculpem com Ellen. Keyla e Tato discutem por causa de Tonico, e Dóris ajuda os dois. Roney se oferece para falar com Aldo e Tato se emociona. Deco surpreende Keyla. Ellen sofre racismo.



Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos



Ester diz a Alberto que ainda ama Cassiano. Cassiano consegue resgatar Duque. Hélio visita o pai na cadeia. Ester se recorda de quando Cassiano lhe pediu que prosseguisse com sua vida caso algo acontecesse com ele. Taís incentiva Ester a ficar com Alberto. Veridiana conta para Dadá e Lino que sua mãe trabalhou na casa de Dionísio, mas não revela o motivo de ter ido embora. Cassiano escreve cartas para Ester. Samuca chama por seu pai.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Eliza avisa a Arthur que ele será apenas seu empresário. Cleide confidencia a Jonatas que pedirá para Vanessa testar a fidelidade de Florisval. Eliza conta a Jojô que rompeu com Arthur. Rosângela aceita o pedido de namoro de Florisval. Zé Pedro avisa a Carolina que Eliza irá processá-la. Carolina aceita que Pietro seja o pai de seu filho. Gilda confessa a Eliza que está com Hugo. Carolina revela a Pietro que não pode engravidar.



Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Quinzé pede para reatar com Teodora. Ferdinand consegue escapar dos policiais. O delegado Paredes vai até a mansão de Tereza Cristina. Baltazar chega em casa e vê sua cama arrumada. Renê pensa em comprar uma casa no Marapendi Dreams e pede a opinião de Griselda. Íris e Alice partem de caminhão pela estrada. Celina se enfurece por Beatriz ter aceitado fazer um acordo com Danielle. Wallace avisa que se aposentará depois que vencer sua luta. Tereza Cristina conta para Ferdinand seu plano para sequestrar Griselda e depois matá-la queimada na sua frente.



Chiquititas



Classificação indicativa livre





Vivi diz para Mosca que Tati está melhor. Na manhã seguinte, na mansão dos Almeida Campos, Carmen diz que as chiquititas são um problema, mas que ela gosta de pensar que esses são obstáculos que a vida coloca para lhe testar. Junior diz para a tia tratar as crianças bem quando elas voltarem ao orfanato. Na casa de Carol, Dani fica cheia de ciúmes e começa a ser grosseira com os órfãos que estão lá. Letícia tenta explicar para a filha que é preciso tratar bem as visitas e diz que Tati esteve com febre. Eduarda faz processo seletivo em sua casa para contatar uma empregada doméstica. A socialite exagera nos pré-requisitos e não aprova nenhuma candidata. Carmen chega com Duda ao orfanato, comunica que pensou bem e decidiu que Mili poderá ficar no orfanato. Mili fica alegre e corre para abraçar Carmen, que alerta a menina pelo grave erro e diz que será punida mesmo assim. A diretora leva Mili até o pátio do orfanato e ordena que a menina fique de pé em cima de um banquinho por tempo indeterminado para refletir sobre seu comportamento. Carmen manda Ernestina supervisionar o castigo e diz que Mili não pode ir ao banheiro ou sentar. Todos saem do pátio do orfanato. Duda conversa com Mili e diz que não concorda com o castigo de sua tia. Chega uma mulher muito alta e estilosa na casa de Eduarda que pergunta se é lá que estão procurando uma secretaria do lar. A mulher se apresenta como Shirley Santana (Olívia Araújo), do bairro de Santana, zona norte de São Paulo. No orfanato, Carmen diz que será mais rígida e terá tolerância zero com desobediência. Junior e Carol chegam ao orfanato com as chiquititas e chiquititos que haviam fugido. José Ricardo também vai ao orfanato acompanhado de sua namorada, Cintia. O empresário e dono do orfanato diz que foi até lá para ter uma séria conversa com todos. Cris vai chamar Mili e diz que pode sair do castigo para ir para a sala. Duda ajuda Mili, que está com as pernas doendo. Ana conta para Carol o castigo que Carmen aplicou em Mili. José Ricardo diz que é inadmissível o fato das crianças fugirem duas vezes do orfanato e que decidiu tomar uma atitude radical para que isso não volte a acontecer. Carmen não será mais a diretora do orfanato. José Ricardo avisa que Ernestina e Chico ficaram encarregados de tudo até ele encontrar uma nova diretora. Cintia apoia o namorado. Mais tarde, Tati sugeri que Carol seja a nova diretora do orfanato. As criança apoiam a ideia. Na cozinha, Ernestina diz para Chico que têm certeza que será a nova diretora do orfanato. Na sala de José Ricardo no Café Boutique, Cintia se insinua para o empresário e diz que adora as crianças. José Ricardo fica encantado e diz que se continuar assim poderá convidá-la para ser a nova diretora do orfanato. Cintia diz que aceitaria com o maior prazer. Na loja do Café Boutique, Tobias convida Maria Cecília para fazer um programa a dois. O crítico Rui Salgado chega à loja para falar com Letícia e convidá-la para sair mais uma vez. No dia seguinte, os chiquititos se assustam com a nova roupa de Ernestina. A zeladora diz que esse será seu look quando for a nova diretora do orfanato. Os meninos chamam as chiquititas para irem até a sala. A zeladora sobe em um palco improvisado e diz que as crianças não entendem nada de moda para criticarem seu novo look. Ernestina ainda anuncia que tem certeza que em breve será a nova diretora do orfanato e por isso exige que todos prestem atenção em seu primeiro discurso como diretora.



Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos







Gonçalo e Matias chegam ao povoado no auge da festa e encontram Jerônimo e Renata. Os dois decidem fingir que está tudo bem entre eles para que Gonçalo não perceba a verdadeira situação. Antônio descobre que Gonçalo está pagando seguranças para proteger Regina e fica furioso. Jerônimo e Renata entregam simbólica e pessoalmente a colheita para Augusto. Gonçalo, Matias e Adriana ficam hospedados na fazenda “A Bonita”. Adriana prepara tudo para que Jerônimo e Renata durmam no mesmo quarto e eles fazem amor. Antônimo não quer que ninguém, além dele, traga notícias de sua filha para Regina pois quer que ela lhe seja agradecida e assim ficará com ele para sempre.



Josefina entra no quarto de Antônio disfarçada de enfermeira. Quando Regina sai do quarto, ela coloca veneno em sua xícara de café. Regina toma o café envenenado e está à beira da morte. Roberta joga o telefone de Diego na piscina para acabar com as provas que tem contra ela. O advogado da empresa faz investigações sobre Branca e Honório já não tem nenhuma dúvida de que ela mandou adulterar sua bebida. Honório diz a Branca que a quer fora da empresa e de sua vida e não lhe importa o que faça ou diga.



Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Ricardo trabalha na campanha da marca. Celeste se desespera com a morte de Chico. Benjamin e os outros fogem das tropas de Ricardo. Arthur noticia o acidente com o navio. ngela tenta animar Laodiceia. André diz ter esperança de ser chamado por Ricardo. Stefano alerta o Anticristo sobre Benjamin. André tenta pedir a ajuda de Ariela. Ricardo autoriza a ida de André, Guido e Dudu para a Nova Babilônia. Henrique flagra Dudu e Gláucia fraudando as contas do hospital. Henrique discute com Dudu e acaba sendo assassinado por Gláucia. Zoe, Benjamin e os outros procuram um lugar seguro em Jerusalém. Celeste recebe o apoio dos amigos. Ricardo recebe Dudu, Guido e André na Nova Babilônia. Ele avisa que o delegado chefiará o trio. Hanna avisa que chegou a hora de partir. Adriano atualiza Brenda sobre as ordens de Ricardo. Stefano conversa com o Anticristo e fala sobre a Batalha Final. Benjamin e seu grupo são atacados pelos soldados do governo.