A fazenda: Roça tem Fernandinho Beat Box, Cartolouco, Raissa e Rodrigo

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

Cartolouco, Raissa, Fernandinho Beat Box e Rodrigo são os primeiros peões a formarem a roça na Fazenda 12 - (crédito: Reprodução/TV Record)

A primeira roça da Fazenda 12 está formada com direito a quatro peões. Fernandinho Beat Box, Lucas Cartolouco, Raissa Barbosa e Rodrigo Moraes são os primeiros a disputarem o voto do público para decidir quem sai ou fica no reality.

Nessa edição do programa, algumas novidades chegaram para mudar a dinâmica de votação. JP Gadêlha, que foi o vencedor da prova de fogo, poderia escolher se ficaria com o poder da chama vermelha ou verde. O peão optou pela vermelha, que tinha o direito de anular o voto de duas pessoas. Já o verde ele passou para Carol Narizinho, que poderia trocar de lugar com alguém da baia e escolheu Victória, que já estava imune.

Em seguida veio o voto da fazendeira, Jakelyne Oliveira, que indicou Cartolouco direto para a roça. Confira os votos dos peões:

Matheus Carrieri votou em Raissa Barbosa

MC Mirella votou na Jojo Todynho

Lipe Ribeiro votou na Raissa Barbosa

Luiza Ambiel votou em Juliano Ceglia

Lucas Maciel votou em Biel

Tays votou em Rodrigo

Rodrigo votou em Raissa Barbosa

Lidi votou no Biel

Jojo Todynho votou na Lidi

JP Gadêlha votou em Biel

Mariano votou no Rodrigo

Raissa votou no Biel

Cartolouco votou na Raissa

Fernando Beatbox votou na Raissa

Stéfani Bays votou no Biel

Juliano Ceglia votou em Raissa

Victória votou em Lidi

O resultado colocou Raissa Barbosa na roça, com oito votos. A peoa teve o direito de escolher alguém da baia para a roça e Fernandinho Beat Box foi a opção.

Em seguida, para fechar o grupo da roça, Marcos Mion anunciou a dinâmica “resta 1”. Cada peão deveria escolher quem gostaria de salvar da roça e a pessoa que sobrasse seria a indicada. Rodrigo foi o participante que estreou a novidade e foi direto para a roça, junto de Cartolouco, Raissa e Fernandinho Beat Box.

No entanto, ele teve o direito de vetar um pessoa da disputa na prova do fazendeiro nesta quarta-feira (16), e o youtuber escolheu Raissa. Agora os outros três vão participar da prova e um deles pode ficar imune e se safar de uma possível eliminação na quinta-feira (17).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira