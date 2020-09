Sessão da tarde: 'Três vezes amor' é exibido nesta quarta-feira (16/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: ?Universal Pictures/ divulgação)

Will Hayes é o pai solteiro de Maya, uma garota de 10 anos que sempre quis saber como ele e a mãe se conheceram. Um dia, após muita insistência dela, Will conta que teve um relacionamento com três mulheres, Summer, Emily e April, e que uma delas é a mãe da menina.



Decidida a fazer com que os pais voltem a viver juntos, Maya passa a incentivar o pai a encontrar as antigas namoradas dele. O problema é que todos os relacionamentos terminaram de forma abrupta, com traumas para ambos os lados. Essa é a premissa de Três vezes amor, longa-metragem exibido nesta quarta-feira (16/9) na Sessão da tarde, na rede Globo.

Com direção de Adam Brooks, integram o elenco os atores Elizabeth Banks, Isla Fisher, Ryan Reynolds e Rachel Weisz.

Confira o trailer de Três vezes amor