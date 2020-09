'Bom dia, Verônica', thriller brasileiro da Netflix, ganha trailer

CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (16/9), o trailer da série nacional Bom dia, Verônica. A obra é protagonizada pela atriz Tainá Müller, que dá vida a uma escrivã da Delegacia de Homicídio de São Paulo, que mergulha em duas investigações com o objetivo de ajudar as vítimas: duas mulheres que são enganadas e enfrentam violência de outros homens.

A história tem início quando dois casos chamam a atenção de Verônica, que resolve investigá-los a fundo. Um deles envolve Tânia (Aline Borges), uma mulher enganada por um golpista na internet. Já o outro tem Janete (Camila Morgado), esposa de Brandão (Eduardo Moscovis), homem que, por trás da fachada de marido carinhoso, é, na verdade, um inteligente serial killer. Para isso, Verônica terá que enfrentar de frente os delegados Carvana (Antônio Grassi) e Anita (Elisa Volpatto).

A produção estreia em 1º de outubro no catálogo e é inspirada no romance policial homônimo escrito por Ilana Casoy, criminóloga, em parceria com o escritor Raphael Montes. A adaptação contou com os próprios autores no roteiro ao lado de Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia. Na direção geral José Henrique Fonseca.

Assista ao trailer de Bom dia, Verônica