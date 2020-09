Sessão da tarde: 'Um amor de vizinha' é exibido nesta quinta (17/9)

CB Correio Braziliense

O filme é a aposta da Sessão da tarde desta quinta-feira - (crédito: Playarte Pictures/ divulgação)

Oren Little é um corretor de imóveis ranzinza que mora sozinho após a esposa ter morrido. Depois de anos sem falar com o pai, o filho dele, que estava em reabilitação pelo uso de drogas, reaparece e pede para que Oren cuide da neta, Sarah, que ele nem sabia que existia.



Sem jeito para cuidar da criança, Oren pede ajuda da vizinha Leah, que também está solteira desde a morte do marido e canta em um bistrô, em que sempre dedica as apresentações ao falecido esposo. Os dois se unem para cuidar da pequena Sarah e acabam se envolvendo, ajudando um ao outro a cuidar das mágoas do passado. Essa é a premissa de Um amor de vizinha, filme exibido nesta quinta-feira (17/9) na Sessão da tarde, na Rede Globo.

Com direção de Rob Reiner, o elenco conta com Michael Douglas, Sterling Jerins, Diane Keaton e com o próprio diretor.



