Projeto Arte da Palavra começa nesta quinta com programação on-line

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

O projeto Arte da Palavra, que celebra a literatura, inicia nesta quinta-feira (17/9), a partir das 20h, a edição de 2020 em formato virtual. Toda a programação poderá ser acessada gratuitamente e será transmitida por meio do YouTube do Sesc-DF.

Com programação até novembro, a edição de 2020 conta com a valorização de todas as regiões do país, estimulando a formação de leitores e a divulgação de novos autores. Serão 186 atividades divididas entre manifestações culturais da palavra falada. “Teremos poesia, declamação, rap, repente, cordel, tudo que é manifestação oral da literatura”, informa o técnico em biblioteca e literatura do Sesc-DF, João Garcia, em nota. Neste ano, o projeto também conta com o incentivo à criação literária por meio de oficinas de escrita criativa, roteiros, ilustração, e uma diversidade de gêneros e estilos.

Na estreia, o Arte da Palavra conta com a participação do cearense Daniel Gonçalves Dias, mais conhecido como Poeta Daniel. Um dos maiores poetas populares do Brasil, ele fará uma performance literária com narrativas, fotos e declamações de poemas autorais e contará a história do aclamado repentista e poeta brasileiro Patativa do Assaré.

Confira a programação do projeto Arte da Palavra

17/9

Circuito de oralidades - Poeta Daniel (CE)

30/9

Circuito de autores - Cristiano Baldi (RS) e Carlos Eduardo Pereira (RJ)

20/10

Circuito de autores - Helder Erik (PE) e Thais Guimarães (MG)

29/10

Circuito de oralidades - Gelson Bini (SC)

9/11 a 13/11

Circuito de criação literária - Raphael Porto (RR)

19/11

Circuito de autores - Miriam Alves (SP) e Taylane Cruz (SE)

26/11

Circuito de oralidades - Linete Matias (AL)





Serviço

Arte da Palavra Sesc-DF

Pelo YouTube. De 18 de setembro a 26 de novembro. Lives para promover a manifestação oral da literatura. Classificação livre.