'Fina estampa': Tereza Cristina prepara ataque final nesta quinta (17/9)

O destaque desta quinta-feira (17/9) no mundo das novelas fica com a reta final de Fina estampa — que terá muitas maldades. Tereza Cristina (Christiane Torloni) não abandonará a ideia de matar Griselda (Lília Cabral), mas dessa vez, a vilã colocará até o comparsa na linha de fogo. Prometendo uma noite de amor com Ferdinand (Carlos Machado), a mulher prepara uma armadilha contra o antigo aliado.

Malhação - Viva a diferença

Classificação indicativa 12 anos

Tina conversa com Ellen. Anderson aconselha Tato a formar sua própria família. K1 descobre que MB saiu com Lica e se revolta com o menino. As meninas conversam com Keyla sobre Tato e Deco. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney. Marta repreende Lica por mentir para ela. Mitsuko diz a Tina que questionará o Colégio Grupo sobre o caso de Ellen. Tina descobre que pode ter uma doença. Guto estimula Benê a tocar piano em público.

Flor do Caribe

Classificação indicativa 10 anos

Alberto diz a Ester que pode ser o melhor pai do mundo para Samuca. Ester diz a Alberto que precisa refazer sua vida antes de pensar em se casar. Alberto decide financiar uma ONG para Ester trabalhar. Ester sente ciúmes de Alberto, quando ele sai com Yvete para dar uma entrevista. Bibiana visita Donato na prisão. Durante a fuga, Cassiano cai e quebra a perna. A ONG é inaugurada. Ester propõe casamento a Alberto.

Totalmente demais

Classificação indicativa 12 anos

Carolina sofre ao lado de Pietro. Florisval incentiva Jonatas a comprar um carro para ajudar a reconquistar Eliza. Carolina pede demissão da revista e diz a Hugo que precisa se reencontrar. Pietro faz Carolina repensar a ideia da demissão, se oferecendo para adotar um filho com ela. Jonatas desiste do carro para comprar a cadeira de rodas que Wesley precisa. Hugo convida Gilda e os filhos para jantar em sua casa, e é surpreendido com a chegada de Suely.

Fina estampa

Classificação indicativa 12 anos

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado pela emissora.

Chiquititas

Classificação indicativa livre

Shirley (Olívia Araújo) começa a trabalhar no apartamento de Eduarda e Marica Cecília como período de experiência. A socialite se incomoda com o barulho do aspirador e música alta da faxina. Maria Cecília e Tobias estão juntos numa praça fazendo piquenique e se beijando quando duas meninas ficam observando o rapaz. Uma delas vai até Tobias e pede para ele tirar o óculos, diz que adora o Tomás Ferraz e pede autógrafo. No orfanato, Ernestina faz um discurso interminável e as crianças desistem de escutar até o fim. Junior e José Ricardo conversam sobre a nova direção do orfanato. Junior indica Carol e José Ricardo indica Cintia. Eles decidem promover uma votação entre as chiquititas para que elas decidam qual das duas será a nova diretora. Dani faz birra e diz que não quer mais brinquedos velhos. Letícia diz pra filha separar os brinquedos para doar para as crianças do orfanato. Dani se recusa e diz que não quer dar os brinquedos para ninguém. Carol tenta falar com a menina. Mais tarde, Carol leva os brinquedos para as chiquititas, que ficam felizes. Duda está conversando a sós com Mili no pátio e aproveita para lhe convidar para dar uma volta mais tarde. A menina aceita e Mosca interrompe para dizer que Carol acaba de trazer novos brinquedos. Com ciúme de Mili, Mosca decide convidar Vivi para passear. Tobias vai até a casa de Carol e conta para os amigos que estão reconhecendo ele como Tomás Ferraz em todos os lugares com o sucesso do vídeo na internet. Eduarda apresenta Shirley Santana para Maria Cecília. Muito espaçosa, Shirley diz que Maria Cecília é mais bonita que Eduarda. Letícia, Clarita, Beto, Dani e Tobias estão assistindo o programa da Eliana quando se surpreendem com a apresentadora anunciando que o clipe de Tomás Ferraz é o mais acessado da semana. Beto fica muito feliz ao ver o videoclipe no programa da Eliana. Tobias apenas se preocupa, pois a visibilidade pode trazer problemas, uma vez que Tomás Ferraz é apenas um disfarce. No apartamento de Eduarda, a socialite e Maria Cecília assistem ao clipe de Tomás Ferraz. Cintia vai até o orfanato e presenteia todas as crianças com um celular. Eliana faz um apelo para que Tomás Ferraz entre em contato com a produção para gravar uma participação no programa. Maria Cecília fica chocada com o clipe. Shirley não para de se intrometer com opiniões e Eduarda pede para ela procurar o que fazer. No orfanato, as crianças deixam de lado os brinquedos e dão atenção apenas aos celulares. Ernestina vai até a cozinha e diz para Chico que Carol e Cintia então de olho na direção do orfanato. Chico defende Carol e diz que só pode falar de quem ele conhece. José Ricardo e Junior vão ao orfanato e comunicam todos que haverá uma votação para escolher quem será a nova diretora, que pode ser Carol ou Cintia. Ernestina interrompe José Ricardo e diz que ele se esqueceu dela. Junior concorda com a candidatura dela.

Quando me apaixono

Classificação indicativa de 10 anos

Carlota diz ao médico que Regina, antes de perder os sentidos, teve tempo de lhe dizer que foi Pepa quem a envenenou. Para ir contra Lázaro, Matilde mente dizendo que Renata é “A Bonita”. Augusto diz a Álvaro que em breve Renata será sua esposa e dona de toda sua fortuna. Josefina compra o jornal e se surpreende por não encontrar o nome de Regina no obituário. Padre Severino se surpreende quando Karina confessa ter sido infiel a Ezequiel com o Dr. Álvaro e que ele ameaçou fazer mal a seu filho se não continuasse se encontrando com ele. Matilde conta para Matias que Renata não dorme com Jerônimo nem mora na fazenda e estão fingindo para que ele e o pai não percebam o que está acontecendo entre eles. Horório marca um encontro com Branca numa cafeteria para tirá-la definitivamente de sua vida e ela encontra uma maneira de beijá-lo na boca. Constanza vê a cena e vai embora chorando. Constanza vai embora arrasada e convencida que seu marido tem uma amante. Honório por sua vez, marcou encontro com Branca para desmascará-la e dizer que está fora de sua vida e da empresa. Branca não se conforma com a situação e aproveita o final de semana para ir até a empresa e tirar todas as informações do computador em USB.

Apocalipse

Classificação indicativa de 14 anos

Guido manda os soldados dispararem contra os fugitivos. Cientistas descobrem que um poderoso vulcão entrará em erupção. Ricardo é avisado sobre a descoberta. Stefano o aconselha e o Anticristo conhece uma cobaia do Falso Profeta. Saulo e Noah protegem os fugitivos. Bárbara é atingida por estilhaços de uma granada jogada por Dudu. Os cientistas anunciam o desastre que está por vir. Ricardo e Stefano falam sobre uma arma secreta. Ariela diz que o vulcão entrou em atividade. Arthur noticia os estragos do vulcão. Laodiceia e Ângela ficam preocupadas. Glaucia liga para Dudu. Stefano diz que o Rio de Janeiro será destruído. Ricardo cobra seus homens. Susana diz que Bárbara precisa operar. Guto e Vitorio apoiam Celeste. Saulo conta o ocorrido para os familiares. Susana avisa que Bárbara corre perigo. Celeste é chamada. Bárbara se despede dos amigos e morre. Saulo e Noah discursam no enterro da jornalista. Ricardo surpreende Guido, André e Dudu. Adriano fala com Zoe e Benjamin sobre uma arma secreta que Ricardo está planejando.