Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (17/9)

Horóscopo desta quinta-feira, 17 de setembro

Heroísmo

Data estelar: Lua Nova em Virgem será Vazia das 8h43 até 15h57, horário de Brasília

Nada menos do que sermos heróis e heroínas é nosso real destino humano. Esta é uma das tantas verdades absolutas que a turma da redução da realidade a um ponto de vista detesta aceitar. O heroísmo é nosso destino real, porque buscamos algo que não se oferece a nós pela mão generosa da natureza, que nos brinda com frutos para regozijo e alimentação. Nós buscamos o que pressentimos, mas que não está ao nosso alcance de imediato. Nossos pressentimentos nos inquietam, e oscilamos entre os píncaros da glória ao reconhecer nossos anseios, e o abismo infernal das decepções e de termos de ouvir as afirmações categóricas de que nascer por aqui é para sofrer. Heróis e heroínas temos de ser para ir além de tudo e de todos, e fazer o impossível. A história confirma, o melhor de nossa humanidade sempre surge do lado mais fraco.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure escolher as tarefas de acordo ao grau de praticidade que tiverem, isso facilitará que os resultados sejam agradáveis e produtivos. Enquanto isso, ideias maravilhosas, mas impraticáveis, continuarão circulando.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça o que você deseja, mas cuide para não tropeçar na fantasia de que a força do desejo seria suficiente para resolver todo o processo, porque isso não é condizente com a realidade. Mantenha o senso prático, isso sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você verá, na prática, que se apegar ao que já deu certo outrora será mais proveitoso do que aquilo que você fizer espontaneamente ou de forma improvisada. Conservar as tradições e repetir o passado é positivo também.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Evite dar por sabido o que ainda não foi conversado direito, porque isso conduziria a produzir contratempos, que não seriam muito graves, mas sua reação dependeria do estado de ânimo que estiver acontecendo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A medida de segurança que você buscava está disponível, mas talvez não tenha, em sua alma, o impacto positivo que você pretendia, e isso porque a incerteza e a ansiedade decorrentes dela continuam em ação por inércia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coloque em marcha, intencionalmente, tudo aquilo que entusiasmar você, sem se importar se o cenário é propício ou não. Talvez isso provoque algumas trapalhadas, mas o que importam essas? Importa é que você celebre a vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De vez em quando, como agora, a vida se mostra plena e fantástica através das misteriosas coincidências. Cuide para manter sua atenção clara e firme, de modo a não deixar passar em brancas nuvens esses acontecimentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que não ficar claro para todas as pessoas envolvidas, será o que que potencialmente poderá criar contratempos. Como isso pode ser evitado? Não se importando com a demora produzida por continuar conversando.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Atenha-se aos planos que forem combinados com todas as pessoas envolvidas, isso vai garantir que as coisas sejam feitas sem sobressaltos. A improvisação que sua alma sagitariana gosta há de ser aquietada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quanto mais você refletir, mais vai demorar para tomar alguma atitude prática. Porém, é isso mesmo que você precisa fazer agora, em nome de tudo ser feito da melhor maneira possível, sem pisar no calo de ninguém.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você sabe, intimamente, que há algumas questões importantes que ainda precisam ser amadurecidas antes de ser postas sobre a mesa. Porém, você não sabe que, às vezes, a língua fica solta e precipitada. Cuidado com isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os momentos importantes da vida, como este que você vive atualmente, não são marcados por emoções serenas e atitudes luminosas, mas por uma espécie de caos que assusta. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.