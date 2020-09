Maurício Manieri recebe alta de UTI após sofrer infarto em São Paulo

CB Correio Braziliense

O cantor foi levado às pressas ao hospital após um infarto na semana passada

Após sofrer um infarto e ter sido submetido a um cateterismo, o cantor Maurício Manieri, de 50 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (17/9). O cantor estava internado no Hospital São Luiz, em São Caetano do Sul, São Paulo, desde sexta-feira (11/9)

Por meio das redes sociais, Maurício comemorou o quadro clínico de saúde e o suporte dado pela equipe médica. “Hoje é um dia muito especial porque eu estou tendo alta do hospital depois de passar os momentos mais difíceis da minha vida. Queria agradecer imensamente a Deus, a Cristo, e também a essa equipe maravilhosa”, disse.







Em outra parte do vídeo, Maurício ainda comentou que, futuramente, pretende incluir os profissionais de saúde na próxima apresentação musical. “Em breve, a gente vai estar de volta, eu quero e vou fazer um show com toda essa galera do hospital e para vocês, meus amores, agora de coração novo. Muito obrigado pelas orações! Muito obrigado por tudo”, declarou.



Entenda o caso

Maurício Manieri sentiu diversas dores no peito após uma live realizada na sexta e foi levado imediatamente ao Hospital São Luiz. Na segunda-feira (14/9), o cantor foi submetido a vários exames e, posteriormente, a um procedimento de cateterismo.







Em seguida, o cantor foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva do hospital e permaneceu sob observação médica.