Marina Lima completa 65 anos nesta quinta; relembre sucessos da cantora

CB Correio Braziliense

(crédito: Rogério Cavalcanti/Divulgação)

A cantora Marina Lima completa, nesta quinta-feira (17/9), 65 anos. Como forma de homenagear a artista brasileira, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou um ranking com as músicas mais tocadas da compositora nos últimos cinco anos.

O estudo mostra que Fullgás, hit lançado no álbum homônimo em 1984, continua sendo a faixa de maior sucesso da artista. A canção é de autoria de Marina em parceria com o irmão Antônio Cícero, um dos principais companheiros musicais de composição de carioca.

Das 20 músicas que aparecem no ranking do Ecad, 11 são de composição de Marina e Cícero. Além de Fullgás, estão na lista Charme do mundo, Acontecimentos, Virgem, Pra começar, O lado quente de ser, Transas de amor, Deixa estar, Três, Arco de luz, No escuro e $ Cara.

A artista começou a carreira no fim de 1970, quando Gal Costa lançou uma das composições dela, Meu doce amor. Como intérprete se iniciou em 1979 com o lançamento do LP Simples como fogo.

Confira abaixo o ranking completo de canções mais tocadas de Marina Lima

1. Fullgás

2. Charme do mundo

3. Acontecimentos

4. Virgem

5. Pra começar

6. O chamado

7. O lado quente do ser

8. Gata todo dia

9. Criança

10. Partiu

11. Transas de amor

12. Deixe estar

13. Três

14. Sugar

15. Grávida

16. Arco de luz

17. Cena de cinema

18. Acho que dá

19. No escuro

20. $ Cara