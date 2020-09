Anthony Hopkins e Olivia Colman vivem pai e filha em 'The father'

CB Correio Braziliense

(crédito: Sony Pictures/Divulgação)

Dois grandes figurões de Hollywood e vencedores do Oscar se encontram no filme The father, os atores Anthony Hopkins e Olivia Colman. A dupla vive pai e filha na trama, que é inspirada na peça francesa Le Père, de Florian Zeller, que também dirige e é coautor do longa-metragem ao lado de Christopher Hampton. O elenco tem ainda Rufus Sewell, Mark Gattis, Olivia Williams e Imogen Poots.

Vista como potencial produção para ser indicada ao Oscar de 2021, The father teve o primeiro trailer divulgado nesta semana. As imagens apresentam a história de pai e filha, que começam a ter uma relação conturbada quando o patriarca recusa a ajuda da herdeira, que assume às rédeas da vida dele quando ele demonstra sintomas de demência. O homem passa a confundir pessoas e situações, perdendo a noção da realidade em alguns momentos. No entanto, ele não quer deixar o apartamento, com medo de ser mandado para um asilo.

Já no vídeo dá para perceber que Olivia Colman e Hopkins estrelarão cenas tocantes. O filme deve abordar bastante essa relação entre os personagens deles e essa dor do protagonista de viver momentos de confusões e se sentir descartado.

Em janeiro deste ano, a obra foi exibida no Festival de Sundance e foi ovacionada pela crítica. No site Rotten Tomatoes, que reúne críticas da mídia especializada, a produção tem 100% de aprovação. A estreia de The father está prevista para 18 de dezembro nos cinemas norte-americanos. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.