Livros que inspiraram 'Anne with an E' da Netflix ganham edição de luxo

(crédito: Chris Reardon/Divulgação)

A série Anne with an E, da Netflix, foi responsável por voltar a colocar holofote na obra Anne de Green Gables, lançada em 1908 por Lucy Maud Montgomery. A versão seriada da história estreou em 2017 no serviço de streaming e teve três temporadas até ser cancelada, o que faz os fãs até hoje lotarem as redes sociais da plataforma pedindo a volta da produção.

Quem está com saudades da protagonista pode diminuir essa falta com os livros. A editora Novo Século acaba de lançar um box de luxo com três obras da saga: a original Anne de Green Gables, além das sequências Anne de Avonlea e Anne da Ilha.



O relançamento ganhou o título de Faces de Anne e o sonho em Green Gables. O box traz os livros em capa dura acompanhados de pôster e marcadores. A obra ganhou ilustrações de Paula Cruz.





Box de livros de Anne de Green Gables (foto: Novo Século/Divulgação)





Nos livros, o leitor acompanha a vida de Anne Shirley a partir dos 11 anos. A jovem doce, sensível, destemida, carente e criativa sonha em chamar um lugar de lar e consegue isso quando é adotada pelos irmãos Mattew e Marilia Cuthbert. As obras vão mostrando o amadurecimento da personagem com lições positivas.

SERVIÇO

Faces de Anne e o sonho em Green Gables

De Lucy Maud Montgomery. Editora Novo Século, 1008 páginas. Preço médio: R$ 99,90 (valor de pré-venda)