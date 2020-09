Editora brasiliense Pergunta Fixar ganha prêmio internacional

CB Correio Braziliense

Andrey do Amaral e Fernanda Carvalho - (crédito: Casa da Redação Assessoria de Imprensa e Comunicação/ divulgação)

A Pergunta Fixar, editora brasiliense, é finalista dos Prêmios da União Ibero-América de Municipalistas (UIM) de boas práticas locais com enfoque de gênero na categoria STEM, referente à Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A editora é a terceira colocada no pódio global e a única empresa brasileira na final.

O projeto Transversalidades visa a minimização de traumas e ajuda no combate à violência domestica e na formação de novos leitores. O prêmio tem como objetivo reconhecer, valorizar, fortalecer e socializar as boas práticas locais com enfoque de gênero que existem na Ibero-América.



Segundo a diretora do projeto Transversalidades, Fernanda Carvalho, a literatura e outras ações da editora orientam mulheres e meninas vítimas de estupro, abuso e violência sexual de 4 até 70 anos de idade encaminhadas pelo Instituto Chamaeleon, parceiro da editora.

“Desenvolvemos ações com literatura para curar traumas e contribuir para o combate à violência e a formação de novos leitores em uma filosofia soroptimista para meninas e mulheres. Também promovemos a cidadania e a justiça social por meio da cultura, lutamos contra a violência por meio de livros, formando leitoras conscientes e politicamente exigentes. Oferecemos atendimento psicológico gratuito por meio do Instituto Chamaeleon e formamos mulheres com cursos de cultura e tecnologia para que elas tenham uma oportunidade real de trabalho e renda”, conta Fernanda em material de divulgação.