João Carlos Martins estreia série 'Diálogos com o maestro'

(crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O maestro e pianista João Carlos Martins deu início, nesta quarta-feira (16/9), uma nova série on-line. Intitulada Diálogos com o maestro, a iniciativa será exibida pelo portal e pelas redes sociais do projeto Orquestrando o Brasil até 16 de dezembro. O primeiro episódio do programa está disponível de forma gratuita no YouTube.

A intenção da série é apresentar, semanalmente, vídeos que abordam temas relacionados à “articulação, expressão e emoção” ligados à música. Além disso, João Carlos Martins também comendará bate-papos com músicos e regentes de diversas localidades do país. Serão, ao todo 16 capítulos de Diálogos com o maestro.

“A série é uma maneira de manter o contato e o incentivo aos regentes e músicos do projeto durante esse isolamento social exigido pela pandemia. Vou dar sugestões de como transmitir o conteúdo rítmico e expressivo de uma obra musical através de gestos convencionais”, declarou o maestro em comunicado à imprensa.

Os episódios serão apresentados por meio do canal Orquestrando o Brasil, criado pelo próprio artista, João Carlos Martins e produtor musical José Roberto Walker. O objetivo do projeto é capacitar músicos e regentes, além de divulgar o trabalho destes artistas.

Assista ao primeiro episódio de Diálogos com o maestro