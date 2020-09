Dreamcast, evento beneficente, começa nesta sexta-feira (18/9)

CB Correio Braziliense

Com o objetivo de divulgar o modelo virtual de entretenimento e também movimentar o setor teatral com recursos financeiros, o Dreamcast começa nesta sexta-feira (18/9) e se encerra no domingo (20). O projeto conta com 45 números musicais diferentes, sempre às 20h, e ingressos entre R$ 15 e R$ 30, podendo ser adquiridos no site Sympla. Em formato on-line, todo valor arrecadado será destinado ao Fundo Iasmine, campanha focada no auxílio financeiro de quem trabalha nos bastidores do teatro musical brasileiro.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os dados indicam que, no período de um ano, em torno de 12 mil empregos foram movimentados pelo teatro musical brasileiro, gerando o impacto econômico de mais de R$ 1 bilhão. Por conta da pandemia da covid-19, os espetáculos e eventos presenciais tiveram que ser interrompidos, afetando a renda dos profissionais da área.

Neste sentido, o projeto beneficente Dreamcast apresenta três dias de espetáculos como, por exemplo, Cazuza – Pro dia nascer melhor, O fantasma da ópera, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Dear Evan Hansen, 2 filhos de Francisco, Os miseráveis, entre outros títulos renomados. Mais de seis horas de apresentação serão totalizadas, sendo conduzidas pelo mestre de cerimônia, ator e cantor, Tiago Abravanel.

Sexta-feira (18/9) - O fantasma da ópera, Wicked, Les miserables, O Despertar da primavera, A Pequena Sereia, A Chorus Line, A Bela e a Fera, Mamma Mia, Evita, Cabaret, Hairspray, A Noviça Rebelde e In The Heights;

Sábado (19/9) - Cazuza – Pro dia nascer melhor, Isso que é amor, 2 filhos de Francisco, Se essa lua fosse minha, As cangaceiras, Gonzagão – A lenda, Rapsódia, Lembro todo dia de você, Elza, Brilha La Luna, 7 – O musical e Vingança;

Domingo (20/9) - Mean Girls, Waitress, Six, Dear Evan Hansen, Hadestown, Waitress, Dreamgirls, Legally Blonde, Hamilton, Newsies, Aladdin e Frozen.

Dreamcast, projeto beneficente on-line para o teatro musical brasileiro

No link de transmissão recebido após a compra dos ingressos no site do Sympla. Em 18 a 20 de setembro, às 20h. Evento que reúne obras famosas a fim de gerar lucro para movimentar financeiramente o teatro musical brasileiro. Preço entre R$ 15 e R$ 30, aberto para doações e classificação indicativa livre para todos os públicos.