Sertanejos Hugo & Guilherme gravam terceiro DVD neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: Mauricio Antonio/Divulgação)

A dupla Hugo & Guilherme optou por dar um passo à frente na carreira. Em 19 de setembro será gravado, em Goiás, o novo álbum dos sertanejos. Intitulado No pelo, o disco será a terceira parte do projeto dos artistas do novo sertanejo e será filmado "sem plateia e com banda reduzida".

De acordo com nota divulgada pela assessoria da dupla apadrinhada por Henrique & Juliano, o DVD não terá convidados especiais, tampouco uma mega estrutura de produção. Tudo ocorrerá de acordo com as medidas sanitárias contra o novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde.

Os cantores, que têm trabalhos em parceria com Maiara & Maraisa, Marília Mendonça e Dilsinho desenvolveram o No pelo 3 com 12 faixas no total. Destas, cinco são inéditas e duas autorais. As outras sete são sucessos de Hugo & Guilherme como A dona do pedaço e Namorada reserva.

“Este trabalho é o estilo de produção que nos consagrou no cenário nacional, do jeito que a gente ama fazer! Estamos há duas semanas selecionando o repertório com todo cuidado e carinho, para ser um sucesso assim como foram os repertórios anteriores”, comemorou Guilherme em nota à imprensa. A data de lançamento do disco ainda não foi divulgada.