Google Art Zoom lança passeio por obras conduzido por nomes da música

CB Correio Braziliense

(crédito: Google Art Zoom/Divulgação)

A série que envolve arte e tecnologia produzida pelo Google, a Art Zoom, ganha nova temporada. A proposta tem como objetivo conduzir o espectador a uma viagem pela história da arte mundial sob o comando de estrelas da música. Desta vez, participam J. Balvin, Ellie Goulding, FKA twigs, Grimes, Matt Healy e Chaeyoung, do grupo Twice.

Nesta temporada, o Renascimento europeu dá início à segunda fase do tour na representação do inferno feita por Pieter Bruegel. Em seguida, chega à Colômbia retratada por Botero e, por fim, às montanhas coreanas pela visão de Youngkuk.

A experiência detalhada pode ser conferida gratuitamente por meio do canal do YouTube do Google Arts & Culture. Ela funciona a partir da Art Camera, do Google, em que o público é submerso em um universo de cores e detalhes. A câmera robótica usada para a produção é capaz de criar imagens em alta resolução, proporcionando uma experiência mais rica.

Confira o episódio conduzido por FKA twigs, em que o foco é o debate sobre o empoderamento feminino em uma sociedade patriarcal, por meio da obra Maria Madalena em Êxtase, de Artemisia Gentileschi: