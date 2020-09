Infinu lança programação de primavera com atividades on-line e ao ar livre

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Luara Baggi/Divulgação)

Para celebrar a primavera, que chega com ainda mais ipês na capital, a comunidade criativa Infinu preparou uma programação especial ao ar livre e on-line em conjunto com as marcas que compõem o espaço. Semana da Primavera começa nesta quinta-feira (17/9), com a oficina Vamos florear os objetos cotidianos, realizada pela loja A Garimpeira, às 17h, pela Twitch do coletivo.

Em seguida, nesta sexta-feira (18), a programação fica marcada por roda de conversa sobre Empreendedorismo LGBTQIA+, guiada pela loja de moda alternativa Santo Bataclan. Já no sábado (19), a loja colaborativa Nós - Mercado Criativo, ensina o público do evento na oficina Acessórios para o cabelo.

Durante o domingo (20), a loja Verdurão realiza uma roda de conversa sobre Histórias de Brasília. E para fechar a programação, a Camelo Bike Tour ficará responsável por apresentar a capital apresentando os pontos turísticos da Asa Sul para 15 participantes.

Programação da Semana da Primavera na Infinu



Quinta 17/9

A | Garimpeira

17h até 18h - Oficina | Vamos florear os objetos cotidianos? com @lirio.calla #online & #aoarlivre

Vagas limitadas por ordem de chegada

21h - Casa da Val Esperança apresenta D.O.R. Gaiola Sessions #online

Sexta 18/9

Santo Bataclan

19h - Roda de conversa sobre empreendedorismo LGBTQIA+ e o Pós Pandemia #online & #aoarlivre

18h às 22h - Marcio Mak + Calixx #online & #aoarlivre

Sábado 19/9

Nós Mercado Criativo

13h, 14h, 15h - Oficina de acessórios de cabelo #online & #aoarlivre

Oficina 1h de duração capacidade de 2 alunos por hora - R$50 a inscrição com materiais inclusos - agende seu horário @nos.mercadocriativo ou (61) 99320-9123

Programação musical #online & #aoarlivre CRAUDI

10h - Karla F

12h - Leo Cinelli

14h - Tonny

16h - Pucci

18h - Camila Jun

20h - Julia Rose e Bruna Carone

Domingo 20/9

Verdurão

17h - Roda de conversa Histórias de Brasília #online & #aoarlivre

Programação musical #online & #aoarlivre Ogunda-O + TEMPRANO

10h às 16h - Ogunda-O & Friends

16h20 - Maiê

18h - PSK

19h30 - Hernandez

Camelo Bike tour (powered by Picnik)

Tour de bicicleta pela asa sul (não é necessário levar bicicleta)

Saída 1 - 14h30

Saída 2 - 15h30

Serviço

Semana da Primavera na Infinu. Fim de semana com programação on-line e ao ar livre em celebração da primavera.

Infinu (W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça). De quinta a domingo, das 10h às 22h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre. Programação on-line: Twitch.