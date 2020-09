Shows de Ben Harper & The Innocent Criminals no Brasil são cancelados

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

A Live Nation Brasil anunciou que os shows de Ben Harper & The Innocent Criminals, marcados para 30 de setembro, no Rio de Janeiro, e 1º de outubro, em São Paulo, foram cancelados como medida de precaução e adequação às recomendações do Ministério da Saúde para conter a disseminação do novo coronavírus.

A assessoria também afirmou que será disponibilizado, a quem comprou ingressos, o crédito correspondente ao valor pago. Dessa forma, o consumidor poderá utilizá-lo na compra de entradas para outros eventos realizados pela promotora, no período de até 12 meses após o término do estado de calamidade pública, segundo prevê a lei.

Mais informações e contatos poderão ser encontrados no site de compras Eventim.

Lançamentos

Recentemente, Ben Harper anunciou o lançamento do álbum físico Winter is for lovers. A edição digital será lançada no final do outono norte-americano, e na primavera no Brasil. Este é o primeiro disco totalmente instrumental de Ben Harper, composto durante a maior parte da vida adulta do artista, segundo a publicação. O músico também liberou o videoclipe do single inédito Inland empire.

Ben também é conhecido no Brasil, pela parceria com Vanessa da Mata, na canção Boa sorte/Good luck, de 2009.