Ali Gatie lança 'Welcome back' com Alessia Cara, single do próximo CD

AI Adriana Izel

(crédito: Virisa Yong/Divulgação.)

O cantor e compositor Ali Gatie lança, nesta sexta-feira (18/9), o primeiro single do próximo álbum: a faixa Welcome back. A canção foi gravada em parceria com a cantora Alessia Cara e mostra um outro lado do artista, se aproximando de uma sonoridade mais pop.

"Pra mim, pelo menos, é um pouco diferente das minhas outras músicas. Essa é mais pop. É um novo som pra mim. Sou eu tentando experimentar e vendo se os fãs gostam. Mas acho que ainda tem a emoção que todo mundo ama. Definitivamente é um novo som, que quero compartilhar com todo mundo", conta o cantor em entrevista ao Correio.

Welcome back é de autoria do artista com outros colaboradores: Amy Allen, Blake Slatkin e a própria Alessa Cara. Ele explica que a faixa pode ser entendida como uma história de amor. Mas também tem o significativo de resgatar uma outra versão de si mesmo. "Essa música tem dois significados pra mim, pelo menos. Uma forma de ver é como uma história de amor. Mas também há uma outra forma de olhar. Sou eu cantando sobre uma outra versão diferente de mim e o quanto eu sinto falta dela, basicamente uma versão mais feliz", admite.

Logo no início, o artista canta: "Bem-vindo de volta/ Quanto tempo você planeja ficar?/ Faz algum tempo/ Eu senti falta daquele sorriso em seu rosto/ Você está dentro e fora/ Mas você não é facilmente substituído/ Bem-vindo de volta".

Ali Gatie diz que a música tem essa função também de resgatar nas pessoas esse outro lado que pode ter se apagado, principalmente, num ano de pandemia. "Isso é uma forma de lembrar as pessoas que essa versão feliz delas ainda está aí. Você consegue encontrar a felicidade e sua melhor versão. Espero que essa música consiga ajudar essas pessoas a trazerem essas versões de volta", revela.

A música é o pontapé para um novo álbum, ainda sem data de lançamento, mas que vai mostrar uma mistura de pop e R&B. Welcome back, entretanto, é a única faixa mais autobiográfica e reflexiva nesse sentido, as demais seguirão um lado mais romântico.

Assista ao clipe de Welcome back, de Ali Gatie e Alessa Cara