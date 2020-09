Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (18/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Stan Honda/AFP; CB))

Destino estranho

Data estelar: Lua Nova começa a crescer em Libra.

Destino estranho esse de nossa humanidade, o de sermos interdependentes, vinculados a um tipo de existência em que não poderíamos prescindir da ajuda mútua, colaboração ou solidariedade, porém, mesmo assim, fazemos de tudo para nos livrar desse destino, ansiando por independência, autonomia e por essa liberdade que nos distanciaria de nossos semelhantes e diferentes, não precisando mais de ninguém. Não te admires, por isso, de que tua vida interior seja tomada por emoções desencontradas e ambiguidades variadas, que tu ocultarás de todos e de ti também, para que tudo continue tendo esse ar de normalidade que, no fundo, é o silencioso desespero da humanidade. Para conhecer a ti terás de conhecer tua humanidade, aquilo que é igual em todas as pessoas, tanto nas que são do teu apreço quanto também naquelas que desprezas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que você precisa aprender a ouvir ao seu respeito, mesmo que você reaja e renegue. Nem tudo está sob seu domínio, você precisa das pessoas, dos relacionamentos, e isso merece toda sua atenção. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você faz sem ajuda de ninguém será sempre a referência de sua independência. Porém, se você quiser fazer mais, respondendo ao chamado da ambição, sacrifique a independência e a substitua pela interdependência.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nunca desista daquilo que fizer você sorrir, todos os dias faça algo para se aproximar dessas experiências, porque, ainda que em muitos casos seja difícil de satisfazer, mesmo assim o mero esforço terá valido a pena.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Manter suas opiniões é digno, porém, quando o mundo inteiro está de ponta-cabeça, essa atitude não seria muito sábia, porque se as coisas andam tão caóticas, é porque cada pessoa precisa ver tudo de outro ponto de vista.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Muitas coisas seria melhor continuar silenciando, porque se postas sobre a mesa, tornariam o ambiente muito pesado e cheio de discórdias e, o pior de tudo, isso não solucionaria nada, só complicaria. Você decide.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se as pessoas pudessem ser tratadas como objetos inertes, que qualquer um poderia manipular, nunca haveria problemas de relacionamento. Porém, as pessoas pensam e têm ideias, e tomam atitudes e iniciativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para não aumentar o trabalho, porque muitas coisas poderiam ser feitas com ajuda, mesmo que, a princípio, as pessoas resmunguem e neguem a mão amiga. Insista nesse sentido, você não precisa arcar com todo o esforço.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você quer é possível conquistar, mas será necessário desenhar estratégias inteligentes, daquele tipo que leva bastante tempo para concretizar. Sua falta de paciência é contra tudo isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar dos avanços, sua alma sente que não chegou aonde pretendia, e se sente frustrada, o que provoca uma tormenta de pensamentos desencontrados. Evite tomar qualquer atitude a respeito, vai passar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A discrepância entre o que você deseja e aquilo que é necessário fazer, chega hoje a um nível de contraste que evoca emoções fortes de sua alma. Porém, nenhum rompante vai solucionar isso. Aja com sabedoria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que suas ideias maravilhosas produzam entusiasmo e aproximem sua alma de um futuro desejável, no aqui e agora as coisas andam mais lentamente do que seria preferível. É um contraste a se ter em conta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Em muitos casos, você terá seu pior inimigo dentro de sua própria mente, na maneira de os pensamentos serpentearem e evocarem emoções distorcidas. Na mente acontece o problema, na mente se soluciona também o problema.