Primo Pobre abre a agenda de shows para o fim de semana

(crédito: Luara Baggi/Divulgação)

O primeiro fim de semana na capital federal após o decreto de liberação de shows ao vivo em bares e restaurantes no DF, o Primo Pobre organizou a agenda musical que abrange diversos gêneros, como jazz, MPB, samba, pagode, rap e hip-hop. Com grupos musicais, Djs e artista solo, a programação vai desta quinta-feira (17/9) até domingo (20).

A organização do espaço destacou, por meio de nota, que o funcionamento ocorre com limite de pessoas, e segue as regras de segurança sanitária. O distanciamento é de, no mínimo, dois metros entre as mesas e há aferição de temperatura na entrada. O cliente só poderá entrar se estiver de máscara. Pontos com álcool em gel estão disponíveis em todo o bar.

Programação do Primo Pobre

17/9

Quinta-feira

Grupo Jazz na Carta. A partir das 17h, os músicos se apresentam tocando estandartes do jazz mundial misturando clássicos da música brasileira, chorinho, bossa nova e até samba.

18/9

Sexta-feira

MPB de A a Z com Dj Leo Cabral. A partir das 17h, o DJ relembra antigos sucessos e músicas atuais da MPB.

19/9

Sábado

Pagodão ao Vivo e Feijoada Maleficente do Primo Pobre. Grupos de pagode e samba se apresentam a partir da 13h. Já no início da noite, a partir das 18h, assumem a música Umiranda e Dj A, com hip-hop, rap, black music e MPB.

20/9

Domingo

Victor Victrolla. Das 15h às 23h. Na voz e violão, o músico interpreta clássicos que vão do xote nordestino ao rock nacional.



Serviço

Bar Primo Pobre

(203 Norte, Bl. D, Loja 67/73, no Jardim Iluminado). Quinta-feira (17/9), das 17h às 1h; sexta (18/9), das 17h às 1h; sábado (19/9), das 13h às 1h; e domingo (20/9), das 15h às 23h. Couvert voluntário todo revertido para os músico, sugestão: entre R$ 10 e R$ 30. . Classificação indicativa: 18 anos. Telefone para reserva: 99648-6630.