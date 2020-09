Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: 5 filmes sobre o tema

CB Correio Braziliense

Cena do filme 'Hoje eu quero voltar sozinho' da Lacuna Filmes com Giovana (Tess Amorim) e Leonardo (Ghilherme Lobo) no acampamento - (crédito: Guilherme Freitas/Lacuna Filmes)

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, em virtude do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, resolveu comemorar indicando cinco filmes que retratam a história de personagens protagonistas com deficiência visual. A data celebra os avanços já ocorridos na sociedade e lembra dos direitos que ainda precisam ser conquistados para pessoas com deficiência.

Hoje eu quero voltar sozinho (2014), de Daniel Ribeiro

Leonardo é um adolescente que nasceu com deficiência visual e Giovanna é a amiga inseparável. Ele sonha em ter uma vida com mais autonomia e viajar, mas é constantemente impedido pelos instintos superprotetores de sua mãe. Tudo muda com a chegada do aluno novo, Gabriel, deixando a vida do protagonista menos solitária. Filme disponível no catálogo da Netflix.

Margarita com canudinho (2014), de Nilesh Maniyar Shonali Bose

Laila é uma estudante de música da Universidade de Deli. A jovem indiana possui paralisia cerebral e, por isso, precisa da ajuda da mãe para algumas atividades. Laila, então, encontra uma oportunidade de mudar-se para Nova York, para continuar os estudos e a mãe a acompanha para garantir a segurança. Já nos Estados Unidos, Laila conhece Khanum, uma jovem ativista paquistanesa com deficiência visual e começa um processo de descobertas pessoais. Filme disponível no catálogo da Netflix.

Ray (2004), de Taylor Hackford

A cinebiografia protagonizada por James Foxx conta a história do incomparável Ray Charles. O artista estadunidense perdeu a visão aos 7 anos e, motivado por sua mãe, aprendeu a tocar piano. Dono de sucessos como Hit the Road Jack e I can't stop loving you, o músico estava vivo no começo das gravações do filme e participou do processo, ajudando James Foxx a treinar e regravando algumas músicas. Filme disponível para aluguel no Looke.

Demolidor - O homem sem medo (2003), de Mark Steven Johnson

Matt Murdock perdeu a visão durante a infância, enquanto salvava um idoso que seria atropelado por um caminhão que transportava resíduos radioativos. A substância cegou o menino e, ao mesmo tempo, lhe conferiu sentidos sobre-humanos. Com a habilidade de perceber tudo que acontece ao seu redor, Matt torna-se, então, um super-herói disposto a combater duplamente o crime: de dia, ele atua como advogado e, à noite, se transforma no Demolidor. O Homem sem medo surgiu pela primeira vez nos quadrinhos da Marvel, na década de 1960, e hoje tem a história contada tanto pelo filme homônimo de 2003, quanto pela série da Netflix.

O milagre de Anne Sullivan (1962), de Arthur Penn

Helen Keller nasceu com surdo cegueira, condição que tornava a comunicação com a criança extremamente difícil para a família despreparada. Quando Helen gritava, a mãe entregava doces para que ela parasse, sem saber o que a filha realmente queria comunicar. Aos 7 anos, Helen conheceu a educadora Anne Sullivan, que introduz a linguagem através do tato na vida da menina. Helen Keller é uma personagem real e que, com a ajuda da comunicação através do tato e alfabeto braille, torna-se escritora e luta pelos direitos de pessoas com deficiência. Filme disponível para aluguel na Apple TV.