WME Conference RMX terá presença de nomes como Daniela Mercury e Karol Conka

Pela primeira vez, a WME Conference RMX ocorre em modelo on-line, dando oportunidade do Brasil inteiro prestigiar. Durante 18, 19 e 20 de setembro, o evento oferece na programação painéis, oficinas e shows feitos por mais de 70 artistas convidadas, incluindo Daniela Mercury, madrinha da edição, Karol Conka e outros nomes famosos. O valor do ingresso é de R$ 15, por dia, e os shows serão transmitidos gratuitamente por meio das redes dos patrocinadores.

Se não fosse pela pandemia, o evento tinha data marcada para março, com o ingresso presencial no valor de R$ 50. Para seguir os protocolos de segurança, a WME Conference RMX foi adequada para o virtual, criando a chance do conteúdo ser totalmente aproveitado, uma vez que as atividades realizadas, sem contar os shows, ficarão gravadas por um período de 30 dias após o encerramento.

Women’s Music Event (WME) é uma plataforma de música, tecnologia e negócios que tem uma perspectiva voltada para o feminino, tendo a WME Conference RMX como um braço para divulgar artistas e criar networking. A sigla “RMX” diz respeito a uma prática dos Djs de utilizar a mesma base de uma música, mas adicionar o remix.

Entre conteúdos gravados e o ao vivo na Casa Natura Musical, seguindo as orientações para enfrentamento do coronavírus, a WME Conference RMX conta com patrocínio de TNT Energy Drink, Budweiser, Natura Musical e apoio de Eqlibri, Facebook, UBC e Ecad. Em outros anos, o evento presencial alcançava em torno de 6500 pessoas.

Serviço

WME Conference RMX

Nas redes sociais do evento e dos patrocinadores. De 18 a 20 de setembro. Apresentações diárias em faixas horárias distintas. Programação completa no site da WME. Livre para todos os públicos. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla.