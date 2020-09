Fundação Athos Bulcão promove conversa sobre educação e arte

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Divulgação)

A Fundação Athos Bulcão realizará uma live sobre educação e arte na próxima quarta-feira (23/9), às 18h, pelo perfil do Instagram. Nela, a secretária executiva Valéria Cabral conversa com Francis Wilker, artista, diretor, curador e professor da Universidade Federal do Ceará, sobre os projetos desenvolvidos pela instituição, e a participação do artista em alguns deles.

A conversa gira em torno em como diversas ações da Athos Bulcão têm impactado a formação de artistas e professores no Distrito Federal. Wilker fala sobre o grupo brasiliense Teatro de Concreto, do qual é fundador. Além disso, também versa sobre a experiência na fundação em 2003, como coordenador do Festival de Teatro na Escola, que ocorreu anualmente no período de 2000 a 2012.

Serviço

Live Fundação Athos Bulcão - Com Valéria Cabral e Francis Wilker

Pelo Instagram. Próxima quarta-feira, 23 de setembro, às 18h. A secretária executiva da Fundação Athos Bulcão conversa com o artista e professor Francis Wilker sobre projetos desenvolvidos e os impactos nas formações de artistas e professores brasilienses.