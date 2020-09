Priscilla Alcântara dá vida à música para animação da Netflix

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Netflix/Divulgação )

A voz da cantora Priscilla Alcântara foi escolhida para dar vida a Vou voar, música original do filme A caminho da lua. A canção estará disponível em todas as plataformas digitais em 25 de setembro.

No longa metragem da Netflix, com estreia marcada para 23 de outubro, menina Fei Fei embala na canção em busca do sonho de chegar à lua. Confira o trailer:





Em nota, a cantora disse se identificar com a personagem em alguns aspectos. “Fiquei lisonjeada com o convite, especialmente por se tratar de um filme que aborda temas tão relevantes e de forma leve, como laços familiares, empoderamento feminino e criatividade infantil. Todos nós, quando crianças, passamos por momentos importantes de descoberta que o filme e a música retratam tão bem", conclui a cantora à imprensa.



Priscilla, aos 24 anos, é um dos maiores nomes da música gospel atualmente. O principal hit da carreira é a faixa Girassol, gravada com Whindersson Nunes.