Hilbert mostra nova habilidade e internautas questionam: "Vai fazer a vacina?"

JG Jéssica Gotlib

(crédito: Reprodução/Twitter)

Construindo uma casa para os filhos, fazendo tricô, cozinhando. Rodrigo Hilbert, 40 anos, é sempre assunto na internet por mostrar habilidades nas mais diversas áreas. Na tarde desta quinta-feira (17/9), o ator e apresentador viralizou novamente: “Me arrisquei no Origami”, escreveu na legenda de uma foto em que segurava um pássaro de papel azul postada em seu perfil oficial no Twitter.

Me arrisquei no Origami ???? pic.twitter.com/9o5T7r5BoN — Rodrigo Hilbert (@RodrigoHilbert) September 16, 2020

Os usuários da rede social não perdoaram. Teve chuva da clássica piada autodepreciativa, como a postada pelo perfil Morgotas. “Chega né, fera. Eu tentando impressionar a patroa com um miojão turbinado e um bilhete apaixonado e lá vem você com essas coisas de origami, construir um banco de jardim pra esposa, uma casa na árvore pra criançada. Se um dia ela te usar como parâmetro, tô ferrado. Acho que fujo”, brincou.

Chega né, fera. Eu tentando impressionar a patroa com um miojão turbinado e um bilhete apaixonado e lá vem você com essas coisas de origami, construir um banco de jardim pra esposa, uma casa na árvore pra criançada. Se um dia ela te usar como parâmetro, tô ferrado. Acho que fujo. — Morgotas (@osmanomorgota) September 16, 2020

E, também, dezenas de pedidos para que o marido de Fernanda Lima acabe com os problemas causados pela covid-19. “Bota esse homem no laboratório em 2h sai a vacina do Covid, 3 pães caseiros e 1 pernil assado”, escreveu a dona do perfil Petit.

Bota esse homem no laboratório em 2h sai a vacina do Covid, 3 pães caseiros e 1 pernil assado https://t.co/e40ocUkzkA — petit. (@belpetit) September 17, 2020

Mas como ninguém é unanimidade, alguns seguidores ficaram um pouco decepcionados. “O mínimo que eu esperava de você era que esse origami fosse feito com uma chapa de aço galvanizado na dimensão de 5m X 8m”, cobrou o perfil Cilio Braz.



O mínimo que eu esperava de você era que esse origami fosse feito com uma chapa de aço galvanizado na dimensão de 5m X 8m ... — cιlιo ?rαz ???????? (@CilioBraz) September 16, 2020

Claro que não poderia faltar uma piada com as brigas de casal. “Chorando que quando o Rodrigo Hilbert demora para cozinhar e a Fernanda Lima fala ‘foi fazer o forno?’ ele realmente foi fazer”, divertiu-se o perfil Ray of Prey.