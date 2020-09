'Fina estampa': retornos, mortes e emoção; veja como será o último capítulo desta sexta (18)

CB Correio Braziliense

A exibição especial da novela Fina estampa chega ao fim nesta sexta-feira (18/9). Para os que tem a memória curta (e que não se importam com spoilers) ou não assistiu à primeira versão, o Correio relembra como será o final da produção das 21h.

Apesar de a emissora não divulgar oficialmente o resumo do último capítulo, alguns detalhes podem ser adiantados: o principal deles é que Tereza Cristina (Christiane Torloni) não morre! Apesar de tantas maldades e até mesmo ficar perdida no mar no barco após uma tempestade, a mulher aparecerá no final dentro de um carro (e com um sorriso macabro). Importante lembrar, que bem à lá Nazaré Tedesco, a madame matará Ferdinand (Carlos Machado) eletrocutado. No núcleo dos mocinhos, Griselda (Lilia Cabral) celebrará o final da história formando o filho Antenor (Caio Castro) em medicina com um discurso bem emocionado. Já bateu a saudade?



Confira o resumo de capítulos das outras novelas

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos



Todos se emocionam com a apresentação de Benê ao piano. Ellen aconselha Tina a falar com Mitsuko. Deco anuncia que Tonico conhecerá seus avós paternos. Ellen se destaca durante a aula, e Júlia se incomoda. Luís convida Marta para passar uma temporada em Paris. Juca e Jota revelam a Ellen que inscreveram o robô dos três em um festival de tecnologia. Mitsuko acalma Tina e afirma que a filha não está doente. MB dá dicas para o vlog de Juca e Samantha. Bóris conversa com Marta sobre suas possibilidades profissionais. Tato tenta se aproximar de Keyla, quando Deco chega. Benê questiona Guto sobre seus sentimentos por ela.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos



Alberto declara seu amor por Ester. Yvete revela a Alberto que gostaria de trabalhar com ele como secretária particular. Lindaura, Samuel e Samuca comemoram a notícia do casamento de Ester. Dionísio não aprova o casamento de Alberto com Ester. Dom Rafael desconfia da mão machucada de Duque e manda os capangas vistoriarem a cela. Chico insiste em dizer que Cassiano voltará. Cassiano é escalado para pilotar o avião que levará Dom Rafael e sua família para a apresentação de Cristal. Cristal se interessa por Cassiano. Dom Rafael orienta Cassiano a evitar Cristal. Cassiano consegue ligar para casa e fala com Chico.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Cassandra acusa Suely de ter voltado por causa do dinheiro do pai e a expulsa de casa. Zé Pedro avisa a Hugo que Suely, por ter abandonado o lar, não tem direito a nada. Arthur convida Eliza para o jantar de despedida de Natasha, mas ela não aceita. Carolina e Rafael recebem do Oficial de Justiça um mandado da ação de Eliza contra eles. Natasha avisa a Arthur e Jojô que não irá mais para Miami.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



O resumo do último capítulo não será divulgado pela emissora.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Mili e Vivi se arrumam para o passeio com os meninos. As chiquititas perguntam para quem elas se arrumaram. Mili diz que sairá com Duda e Vivi conta que vai sair com Mosca. Na sala, Duda e Mosca aguardam as meninas. Mosca aproveita e puxa assunto com Duda para descobrir onde ele levará Mili. Duda diz que vai levar a chiquitita ao parque. Mosca conta que havia planejado o mesmo roteiro com Vivi, o que não é verdade. Cris discute com Vivi por ciúmes. As meninas apaziguam a situação. Os quatro saem para o passeio. Tobias chega com Maria Cecília na casa de Carol para conversarem com Letícia, Clarita e Beto sobre o que fazer com o sucesso do vídeo de Tomás Ferraz. Beto anuncia para todos que ele será o empresário de Tomás Ferraz. No orfanato, Cintia sonda as crianças para saber o que não gostavam na direção de Carmen e aproveita para induzir as chiquititas a confiarem e votarem nela para diretora. No parque, Duda e Mili estão cada vez mais próximos. Mosca usa Vivi para poder seguir Duda e ver o que ele faz com Mili. O chiquitito fica muito incomodado ao ver Duda presenteando Mili com uma flor. Vivi não percebe a real intenção do passeio por parte de Mosca. Ernestina presenteia todas as crianças do orfanato para fazer boca de urna, mas a lembrancinha é muito pequena e não empolga ninguém. Ernestina fica arrasada com o desprezo das crianças, que não desgrudam do celular. No parque, Duda e Mili estão sentados e conversando. Duda pergunta para Mili qual o tipo de garoto faz o tipo dela. Ao mesmo tempo ele pega na mão dela e rola um clima. Mili levanta e diz que é melhor voltarem para o orfanato. Mosca e Vivi acabam se divertindo num bebedouro. Os dois brincam de molhar um ao outro. Mili chega ao orfanato e diz para Pata que ganhou uma flor de Duda e que quando ele segurou em sua mão, ela sentiu um frio na barriga e ficou com vergonha. Mili assume que gosta de Duda e conta tudo o que aconteceu, mas diz que não deixou acontecer o primeiro beijo, pois acredita que isso deva acontecer num momento especial e com alguém especial. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen diz para Junior que também vai se candidatar ao cargo de diretora do orfanato. Letícia pede para Beto ajudá-la a cuidar da Dani para que ela possa sair com o Rui Salgado (Daniel Morozetti). Letícia diz que sabe que é errado não contar para ele que ela possui uma filha, mas que não quer assustá-lo no começo da relação. A campainha toca e Dani atende a porta. Trata-se de Rui Salgado. A menina chama a mãe. No orfanato, Cintia fica sozinha na diretoria e diz: "Eu vou ser a nova diretora deste orfanato!".

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Regina e Antônio estão se recuperando. Lázaro pensa em trabalhar em outra cidade para tentar esquecer Karina. Durante a festa na fazenda de Augusto, Matias confirma o que Matilde lhe disse sobre a crise no casamento de Renata e Jerônimo. Furioso, ele propõe a Renata que fujam juntos, mas Jerônimo é o amor de sua vida e ela se recusa a sair de seu lado. Renata decide voltar para “A Bonita”. Augusto lembra da inscrição na árvore com os nomes Rafael e Roberta e pede a Álvaro que descubra como se chamava a noiva de Rafael. Josefina não pode permitir que Gonçalo e Matias se aproximem de Renata ou Regina. Quando Jerônimo e Renata estão se despedindo de Augusto, ela fica sabendo que o meio-irmão de Jerônimo se chamava Rafael. Gutiérrez. Surpresa com a revelação, Renata quer saber se Rafael é o amigo de quem nunca mais teve notícias. Ela, Adriana e Jerônimo voltam para a fazenda e lá Renata obriga Jerônimo a lhe mostrar uma foto de seu irmão. Regina confirma que se trata da mesma pessoa. Isidro descobre que a esposa de Gonçalo era chamada de Pepa antes de se casar com ele. Antônio faz um pacto com Gonçalo agora que Pepa tentou mais uma vez acabar com a vida de Regina. Os dois vão cuidar de sua segurança. Ao descobrir que seu amigo se suicidou por causa de uma mulher, Regina tem uma crise de choro, mas mesmo assim Jerônimo acredita que ela está fingindo.



Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

Dudu, Guido e André contam tudo para Ricardo. Arthur noticia os estragos de um tsunami provocado pela atividade do vulcão. Ângela e Laodiceia fogem temendo a onda gigante. Policiais abandonam a delegacia. O Rio de Janeiro vira um caos e é inundado pelo tsunami. Ricardo discursa e culpa Deus pela tragédia. Zoe e Benjamin dizem que tudo está na Bíblia. Ricardo e Ariela visitam o local onde está a cobaia. Adriano tenta saber mais sobre o novo projeto de Ricardo. A cidade do Rio fica destruída. Adriano diz saber como ajudar. Ricardo trabalha na campanha da marca. Arthur elogia a vida na Nova Babilônia. Gláucia se candidata à vaga de assistente de Ariela. Alan reclama do comportamento de Isabela. Ricardo se prepara para o lançamento da nova campanha. Adriano trama com Melina. Débora beija Alan. Adriano descobre a senha e consegue invadir os projetos de Ricardo. Brenda aguarda por notícias. Ricardo discursa no evento e é surpreendido com um vídeo de Benjamin no telão. Ricardo fica furioso e atira no telão. O vilão tem um ataque de raiva e acaba matando Greta. Guido teme a fúria do Anticristo. Benjamin diz que o plano de Adriano deu certo. Saulo avisa sobre o sucesso do plano aos familiares. Ricardo diz ter um traidor na Nova Babilônia. Ele rejeita a companhia de Isabela. Ricardo e Ariela desconfiam de Alan. O vilão manda bombardearem todos os acampamentos do deserto. Benjamin e Zoe veem tudo pelos olhos de Melina e manda todos evacuarem o acampamento. Ariela diz que caíram na armadilha, pois existe uma movimentação diferente em um local específico. Ricardo diz que deu a ordem propositalmente. Brenda desconecta-se de Melina e avisa a Benjamin que caíram em uma emboscada. Ricardo ordena o ataque ao acampamento. Benjamin e Zoe tentam se salvar. Uri é atingido por um tiro na perna. Guido e os soldados vão para o acampamento. Ricardo observa a ação por um telão. André captura o pequeno Davi. Zoe e Benjamin se apavoram. Vittorio e Susana tentam salvar Uri. César e os outros correm dos tiros. Guido não consegue atingir Saulo e Noah. Zoe foge com Davi. Benjamin luta com André. Dudu atira na direção de Uri, Susana e Vittorio. Zoe e Davi alcançam César. André leva a melhor e aponta a arma para Benjamin. Noah ajuda César e os outros. Benjamin vira o jogo e bate em André. Hanna tenta salvar os amigos e acaba morrendo. Guido atira em Guto e Celeste. César volta para tentar salvar o filho. Soraya e Jamal não conseguem escapar. Soldados de Ricardo matam pessoas em Jerusalém. César procura por Guto. Susana e todos os rebeldes atingidos são presos. Benjamin e os outros tentam descansar durante a fuga. Ricardo vibra com o ataque. Adriano se sente incomodado. Ricardo assassina André. Débora fica chocada com as verdades ditas pelo ex marido. Adriano conversa com Ricardo e revela toda a verdade. Zoe, Benjamin, Natália, Brenda, César e os outros ficam unidos em um esconderijo no deserto. Adriano é assassinado por Ricardo. O Anticristo chama Ariela e avisa que os androides também fizeram parte do plano. Melina e Lia se auto destroem e matam os soldados que se aproximavam.