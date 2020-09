17ª temporada de ‘Greys Anatomy’ ganha data de estreia e teaser

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Após atrasos por conta da pandemia da covid-19, uma das principais séries da TV norte-americana ganhou data de estreia e teaser para a nova temporada. O 17° ano de Grey’s anatomy chegará aos Estados Unidos em 12 de novembro, pelo canal ABC.



A emissora ainda liberou um pequeno teaser nas redes sociais para animar ainda mais os fãs da produção. Em poucos segundos é possível ver muitas lágrimas, beijos apaixonados e olhares tristes. Para a legenda de divulgação só um sutil: “Prepare-se”.

Ainda não existem informações sobre a chegada da nova temporada da produção no Brasil. Mas para quem quiser maratonar as outras 16 temporadas, o streaming do GloboPlay dispõe os episódios.