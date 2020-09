A fazenda: Fernandinho Beat Box é eliminado, com 22,45% dos votos

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

Na noite desta quinta-feira (17/9), o público assistiu a primeira eliminação da A Fazenda 12. O menos votado para permanecer no reality foi Fernandinho Beat Box, com 22,45% dos votos. Ele estava na disputa com Raissa Barbosa e Cartolouco, que permanecem no programa.

Com 44,14% dos votos, Raissa foi a mais votada para continuar na Fazenda, enquanto Cartolouco teve 33,40%. Apesar da preferência do público, a ex-miss bumbum recebeu oito votos da casa e antes do resultado já havia comentado que caso voltasse da roça, iria se vingar. “Se eu voltar, vou com tudo para cima dos 8”, afirmou. Cartolouco, que foi indicação da fazendeira Jakelyne Oliveira, foi o primeiro a se salvar da eliminação.

Nesta sexta-feira (18), é dia de festa na Fazenda e os peões podem comemorar a estadia por ao menos mais uma semana no reality.



