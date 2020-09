'Tardezinha', projeto de Thiaguinho, estreia em outubro na Globoplay

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcos Duarte/ Divulgação)

O projeto Tardezinha, que passou por 51 cidades do Brasil e teve 163 edições, anunciou em 2019 que se tornaria uma série original do Globoplay. Agora, a obra ganha data de estreia: 15 de outubro. Na mesma ocasião, o cantor lança um álbum com 20 faixas nos aplicativos de música, intitulado Tardezinha no Maraca, show que marcou o fim do projeto com mais de 40 mil espectadores.

No Globoplay, a série conta com quatro episódios que apresentam desde a elaboração até o show final no Maracanã, que teve todos os ingressos esgotados. Idealizado por Thiaguinho e Rafael Zulu, Tardezinha teve a duração de quatro anos e meio e reuniu nomes famosos da música brasileira em shows, trazendo canções clássicas do pagode e do samba da década de 1990 e 2000.

Com músicas que marcaram a trajetória de Thiaguinho na banda Exaltasamba como, por exemplo, Deixar acontecer, Me faz feliz e Maravilha te amar, o cantor buscou se apresentar com os mais diversos músicos das cidades em que passou. Em Brasília, Tardezinha estreou em 2016, e reuniu mais de três mil pessoas no Clube Ases na primeira edição. Depois, veio algumas vezes na cidade, inclusive na turnê de encerramento.