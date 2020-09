Sessão da tarde: 'Armações do amor' é exibido nesta segunda (21/9)

CB Correio Braziliense

'Armações do amor' é exibido nesta segunda-feira - (crédito: Paramount Pictures/ divulgação)

Tripp tem 35 anos e é um sujeito absolutamente normal. Charmoso, simpático, sociável e faz sucesso com o sexo oposto. Mas desde que a última namorada morreu, ele não se relaciona sério com ninguém e ainda mora com os pais.



Desesperados, os pais de Tripp contratam uma mulher que garante fazer com que o marmanjo saia de casa. No entanto, a relação deles ultrapassam os limites assegurados pela profissional. Essa é a premissa de Armações do amor, filme exibido nesta segunda-feira (21/9) na Sessão da tarde, na Rede Globo.

Com direção de Tom Dey, integram o elenco os atores Matthew Mcconaughey, Sarah Jessica Parker, Zooey Deschanel, Justin Bartha, Bradley Cooper e Terry Bradshaw.

Confira o trailer de Armações do amor