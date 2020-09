Lady Gaga aparece perdida no deserto em novo clipe de 911

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/ Reprodução)

A cantora Lady Gaga lançou, nesta sexta-feira (18/9), o clipe de 911, faixa que integra o álbum Chromatica. O vídeo mostra a história delirante da cantora pop em um deserto, onde ela acorda no final sendo socorrida, após sofrer um acidente. Na mesma linha de outros videoclipes da carreira, como as músicas Alejandro e Telephone, o vídeo é extenso, tem quase cinco minutos.

911 é o terceiro clipe do álbum Chromatica, responsável por consagrar Lady Gaga como maior vencedora do VMA 2020, antecedido por Stupid love e Rain on me. O título da canção refere-se ao número de emergência dos Estados Unidos e Lady Gaga utiliza o final do clipe para falar do remédio antidepressivo que toma.

No Instagram, a cantora diz que o clipe retrata a experiência dela com a própria saúde mental. As imagens do curta-metragem foram gravadas em agosto e, segundo o que a artista disse para a revista Billboard, foram os momentos em que ela se sentiu mais viva durante toda a produção do álbum.