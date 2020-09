Hidden + IVV: nova parceria estreia na reabertura da Torre de TV

CB Correio Braziliense

Como parte da retomada das atividades na Torre de TV, a partir de 1º de outubro, o novo bistrô Yard by Hidden + IVV começará a funcionar no mezanino do ponto turístico, que está sob a gestão do Banco BRB desde outubro de 2019. Unindo os dois empreendimentos, Hidden e IVV, de Mari e Daniel Braga e Eduardo e Ariela Nobre, respectivamente, o local irá reunir a vista do mirante e programações especiais para a Fonte da Torre.

Para visitar o espaço, o público deverá fazer reservas no site e escolher entre as sessões oferecidas para permanência no local. A medida foi tomada para evitar aglomerações e filas, e os consumidores podem se programar a partir dos horários estabelecidos. “Optamos por este formato para conforto e segurança dos clientes, sem possibilidade de aglomeração em uma fila de espera e também em razão dos espaços limitados a poucas pessoas. Assim, poderemos atender aos protocolos necessários de segurança dos frequentadores e colaboradores e, claro, manter a qualidade do serviço”, afirma Mari Braga, em material enviado à imprensa.



Mari e Daniel Braga sócios do bistrô Hidden (foto: IVV/Divulgação)

A seleção de vinhos é assinada pelo casal responsável pelo IVV, Ariela Lana e Eduardo Nobre, e contará com mais de quarenta rótulos de nove países e que harmonizará com o menu criado pelo chef Edu Nobre. O cardápio terá sempre novidades e alguns dos destaques do Swine Bar.



Eduardo e Ariela Nobre sócios no IVV (foto: Hidden/Divulgação)

O projeto de decoração do bistrô prevê cerca de 30 lounges, separados por 2 metros e ainda por pequenos jardins verticais. Com capacidade máxima para seis pessoas, os lounges só serão compartilhados por quem fizer parte da mesma reserva.



Já o mirante funcionará de quinta a domingo, das 12h às 18h. O espaço será aberto ao público para visitas gratuitas respeitando ordem de chegada, número de pessoas e tempo pré-determinado a cada grupo. De quinta a sábado, a partir das 18h, o mirante poderá receber clientes BRB que estiverem visitando o bistrô, respeitando as mesmas normas de segurança e com pré-agendamento na chegada ao Yard.



Diariamente, em dois períodos da noite, será projetado na água da Fonte da Torre um vídeo de animação com ilustrações de outros pontos turísticos da cidade, contando um pouco da história de Brasília. “O BRB tem orgulho de participar de um projeto na Torre de TV, cartão postal de Brasília. É uma primeira etapa do processo de revitalização e reocupação de um espaço tão nobre e importante para o desenvolvimento cultural e turístico de Brasília”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por meio de nota. A Torre está sob gestão do BRB, desde outubro do ano passado e pretende investir R$ 40 milhões na revitalização do ponto turístico.

Serviço

Yard by Hidden + IVV

Mezanino da Torre de TV (Eixo Monumental). A partir de 1º de outubro. De quinta a sábado, em sessões: primeira sessão: das 18h às 21h; segunda sessão: das 21h30 à 0h30;sessão estendida: das 18h à 0h30. Ingresso a R$ 20 (formato dos lounges 2, 4 e 6 pessoas) Reservas pelo site. Pré-venda somente clientes BRB que pagarem com cartão dias 24 e 25/9.

Mirante da Torre de TV (Eixo Monumental). De quinta a domingo (fechado de segunda a quarta). Das 12h às 18h (última entrada para visitação 17:45). Gratuito.

Fonte da Torre de TV (Eixo Monumental).Todo os dias (domingo a domingo). Dias úteis, das 18h à meia-noite; final de semana, das 12h à meia-noite. Horário projeção de vídeo na tela de água: 19h e 22h. Gratuito.