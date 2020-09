A Fazenda 12: após punição, Jojo Todynho ironiza 'óleo ungido' de Edir Macedo

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Record/PlayPlus)

Que a informalidade de Jojo Todynho é marca registrada da artista todo mundo já sabe, mas durante a participação no reality A Fazenda 12, a cantora não está poupando nem mesmo o próprio chefão da Record. Durante uma brincadeira com outros colegas de programa, a peoa invocou os poderes de Edir Macedo ao pedir um pouco de “óleo ungido” contra uma possível punição.



O episódio foi ainda nesta quinta-feira (17/9), pouco antes da primeira eliminação da edição (que tirou Fernandinho Beat Box). Jojo estava conversando com outros peões quando sentou em uma mesa da sala (algo que é proibido). Lucas Maciel e Lipe Ribeiro alertaram para o problema, mas Jojo não se abalou.

"Você tá sem moral, Lucas, depois do que você fez na festa”, disparou Jojo, relembrando que o peão já tinha sido punido na madrugada do último sábado (por ter urinado no ralo do chuveiro).

Logo em seguida o áudio foi cortado — indicando uma comunicação da produção com os participantes. No retorno, a câmara estava focada em Jojo, que, simulando um sussurro, afirma, segurando o microfone da roupa nas mãos: “Psiu, pessoal, pede para o bispo Macedo mandar um óleo ungido”.

Imediatamente a imagem é cortada para o quarto com uma conversa entre Luiza Ambiel e JP Gadêlha. Assista: