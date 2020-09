Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (19/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Stan Honda/AFP; CB)

Sinais de irritação

Data estelar: Lua Vazia das 11h30 até 15h34, horário de Brasília, quando ingressa em Escorpião

Observa e detecta com a maior clareza possível os sinais de tua irritação, porque nas próximas semanas as circunstâncias te darão apoio para amplificar o alcance e intensidade de tão infame estado de ânimo. Da mesma forma com o que acontece com teus semelhantes e diferentes, tu também reprimiste ao longo do tempo muitas coisas que, agora, precisam de urgente expressão, e a aproximação de Marte à Terra torna essa mistura explosiva. Se tu tens clareza a respeito desse processo, e de tua participação ativa nele, terás a vantagem de canalizar toda essa força brutal num sentido construtivo, te livrando dos excessos repressivos e consolidando tua presença num movimento que te aproxime de pessoas mais sintonizadas com teus anseios.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É bastante difícil lidar com algumas pessoas, mas considerando que isso seja inevitável, valerá a pena você se munir de presença de espírito para se relacionar com elas. Tudo para que seus interesses sejam consumados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Siga em frente, evite se deter por tempo demais na tentativa de justificar os atos que produziram erros. Melhor consertar tudo o mais rapidamente possível, porque só assim será possível esquecer o assunto. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muitas coisas você fica sabendo, que batem fundo na alma e isso não pode ser deixado de lado, continuando na normalidade como se nada demais tivesse acontecido. É hora de fazer reflexões difíceis, mas libertadoras.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Neste momento, há um fingimento adequado para que os assuntos realmente importantes não sejam tratados de forma direta e sincera. Você terá de decidir se participa ou não dessa dinâmica. Não há escolha boa ou ruim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

São tantas pequenas coisas que precisam ser amarradas umas às outras, para o grande jogo dar certo, que de vez em quando sua alma fica atordoada com o cenário e com a complexidade de tudo. Não importa, respire.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que você busca, está buscando você também. O momento do encontro, por isso, é inevitável, mas não pode ser definido neste momento, inclusive porque, aparentemente, está tudo contra esse destino. Só que não!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De uma maneira ou de outra, é preciso enfrentar os assuntos que vêm sendo empurrados há muito tempo, tanto que é possível você ter esquecido como foi que tudo começou. Importa mesmo saber como tudo vai terminar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Sua vontade de saber tudo pode conduzir sua alma a ter de admitir questões que, de muitas maneiras, teria sido melhor deixar de lado, ou continuar mantendo em segredo. Investigar é bom, mas é faca de dois gumes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há conflitos e conflitos, uns são justos e necessários, outros só atropelam as pessoas e provocam reações inúteis. É preciso manter a cabeça no mínimo lugar de juízo, para que os justos conflitos aconteçam e deem frutos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

São inúmeras pequenas coisas que requerem sua atenção e que dependem inteiramente de suas iniciativas. Seria contraproducente você esperar ajuda ou qualquer tipo de intervenção das pessoas. A bola está com você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para manter sua intimidade longe de olhares curiosos, porque as pessoas não sabem tratar bem as informações privadas das outras, pelo contrário até. Cuide para não abrir sua alma a qualquer pessoa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Aquilo que você fica sabendo ressoa no mais íntimo de sua alma, produzindo emoções que não são fáceis de administrar, mas que merecem toda sua atenção, porque representam janelas do futuro que você quer realizar.