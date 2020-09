'Fina estampa': último capítulo da novela ganha reprise neste sábado (19/9)

CB Correio Braziliense

O destaque deste sábado (19/9) no mundo das novelas fica com a reprise do último capítulo da novela Fina estampa. E para os que tem a memória curta (e não se importam com spoilers) ou não assistiu à primeira versão, o Correio relembra como será o final da produção das 21h.

Apesar de a emissora não divulgar oficialmente o resumo do último capítulo, alguns detalhes podem ser adiantados: o principal deles é que Tereza Cristina (Christiane Torloni) não morre! Apesar de tantas maldades e até mesmo de ficar perdida no mar no barco após uma tempestade, a mulher aparecerá no final dentro de um carro (e com um sorriso macabro). Importante lembrar, que bem à lá Nazaré Tedesco, a madame matará Ferdinand (Carlos Machado) eletrocutado. No núcleo dos mocinhos, Griselda (Lilia Cabral) celebrará o final da história formando o filho Antenor (Caio Castro) em medicina com um discurso bem emocionado. Já bateu a saudade?

Confira os resumos das novelas:

*Os resumos são de responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos

Cassiano admira Cristal. Chico tenta impedir o casamento de Ester, dizendo que Cassiano está vivo. Dom Rafael e Cristal discutem. Chico avisa ao comandante que falou com Cassiano ao telefone e que ele lhe pediu ajuda. Cassiano e Duque voltam a cavar o túnel e encontram a saída no teto da mina. Donato sai da prisão. Bibiana avisa a Donato que Hélio se formou e trabalha no Grupo Albuquerque. Dom Rafael descobre que Duque e Alberto fugiram da cela e manda seus capangas atrás dos prisioneiros.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos

Natasha anuncia que se separou de seu marido. Gilda avisa aos filhos que Dino está foragido. Maurice e Stelinha escutam Natasha dizer que herdará uma fortuna e planejam reaproximar Arthur da ex-modelo. Arthur lê a matéria sobre Carolina escrita por Leila e procura a jornalista. Hugo afirma a Gilda que irá esperar por ela. Arthur sai com Natasha e, ao encontrar Eliza e Jonatas, decide beijar a ex-mulher.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos

Reprise do último capítulo.