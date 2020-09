Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (21/9)

OQ Oscar Quiroga

Realismo mágico

Data estelar: Lua cresce em Escorpião e ingressa em Sagitário as 16h33

Nem otimismo tolo, nem pessimismo sinistro, mas realismo puro e, felizmente, a realidade é mágica, porque da vida ainda é muito mais o que desconhecemos do que aquilo que pretendemos saber. E conhecemos pouco dela porque nosso egoísmo tenta reduzir a realidade mágica da vida ao que está dentro de nossa capacidade de perceber, nos acomodando nesse casulo para evitar os sustos e sobressaltos inerentes ao atrevimento de ir além de nossos umbigos. Há muito mais vida para viver e conhecer, essa é a aventura real e mágica de nosso dia a dia e, por mais que tentemos nos confinar a uma ignorância livremente escolhida, a vida se encarrega de nos sacudir para abrir nossos olhos. Afinal, não nascemos humanos para nos acomodarmos, mas para nos atrevermos ao heroísmo de sermos maiores do que nós mesmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O desespero de outrem afeta a natureza do momento. É importante tomar conta disso sem, no entanto, permitir que as coisas degringolem demais, já que esse estado de ânimo é completamente desproporcional. Menos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há coisas que precisam ser feitas e você poderia tomar a iniciativa, sem esperar cobranças. Porém, se a inércia for maior que a sua boa vontade, então as cobranças virão junto com críticas e sermões. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Evite se iludir com o encanto dos atalhos, porque neste momento não há nenhum disponível. Há apenas o caminho clássico, do bom e velho esforço cotidiano e sistemático para treinar os sentidos e entender a vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tome a maior distância possível desses perrengues que, por enquanto, não teriam solução, mas que por isso mesmo evocam emoções muito intensas. Tome distância sem, no entanto, se tornar indiferente a isso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Importante é que as coisas sejam feitas e não que se discuta de quem seria a responsabilidade pela execução, pois, não haveria esse tempo todo para perder em luxos superficiais, como seriam esses tipos de discussão.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que você deseja é possível, mas não de imediato. É preciso trilhar todo o caminho, desfrutando de cada passo, e se dedicando com afinco a aprender todos os ofícios que façam as coisas acontecerem. Aí sim!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que as coisas não sejam do jeito que você deseja não é nenhum fim de mundo, porque a realidade está de ponta-cabeça para milhões de pessoas ao redor do mundo e não há como viver numa bolha que blinde você dessa realidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure medir com astúcia o alcance das atitudes que você toma, porque em alguns casos você se torna vulnerável, já que expõe o que ainda deveria ser mantido sob sigilo. É uma questão de astúcia, só isso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Aquilo que acontece em desacordo com seus desejos é justamente o que, neste momento, seria melhor tolerar, porque reagir significaria tornar sua posição frágil e vulnerável às críticas, piorando ainda mais o cenário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você não der conta de fazer, você poderia realizar com ajuda, porque essa se encontra disponível. Procure tomar essa iniciativa o mais rapidamente possível, para não ficar sofrendo desnecessariamente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cuide para que as pessoas não se intrometam em assuntos que só você deve dominar. Por mais íntimas que sejam algumas pessoas, mesmo assim você precisa tomar distância para elas não opinarem sobre o que não lhes interessa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As más e as boas notícias correm juntas, porque a vida é assim mesmo, uma mistura contraditória de informações que mexe com suas emoções de tal forma, que não parece haver descanso. Você decide o que fazer com isso.