'A força do querer': produção será reprisada a partir desta segunda (21/9)

O destaque desta segunda-feira (21/9) no mundo das novelas fica com a trama de A força do querer. A produção será a próxima a ser reprisada no horário das 21h na Rede Globo. Chegou a hora de reviver grandes personagens, como Ritinha, vivida por Isis Valverde.

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição.

Confira os resumos das novelas:

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos



Guto diz a Benê que gosta de estar com ela, que sugere que ele termine seu namoro com Clara. Samantha ajuda Juca com seu vlog. Nestor e Odaiuá conhecem Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta MB sobre Lica. Anderson e Tina combinam de passar um fim de semana juntos. Benê pede conselhos a Tina e Ellen sobre sua relação com Guto. Guto hesita em terminar o namoro com Clara. Odaiuá sugere fazer uma cerimônia indígena para Tonico, e Keyla gosta. Lica e Felipe discutem. Lica vê Edgar entrar no carro de uma mulher e pede ajuda a MB. Nestor diz que Deco e Keyla precisam se casar. Marta e Luís viajam, e Lica decide promover uma festa em sua casa.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos



Cassiano e Duque conseguem fugir, mas são perseguidos pelos capangas de Dom Rafael. Ester e Alberto brincam na piscina com Samuca e Laura. Hélio encontra Donato e conta ao pai que é assistente da diretoria do Grupo Albuquerque. Dionísio discute com Alberto sobre a desativação da mina. Alberto não concorda com a análise de Hélio sobre a situação da mina e acaba discutindo com Dionísio. Cassiano faz um pouso forçado no pasto. Cassiano e Duque atravessam o pântano e são surpreendidos por um crocodilo.

Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos



Natasha não gosta de ser usada por Arthur para provocar ciúmes em Eliza. Cassandra avisa a Débora que Suely só está interessada no dinheiro delas. Suely propõe a Charles ajudá-lo a seduzir Débora, caso ele contribua para sua aproximação com a filha. Jojô garante aos avós que unirá seus pais novamente. Cassandra impede que Suely entre na Bastille para falar com Débora. Jojô e os avós planejam deixar Arthur e Natasha no quarto, mas todos acabam presos no cômodo. Sozinhos na sala, Arthur beija Natasha.

A força do querer



Classificação indicativa 12 anos



Eugênio avisa à esposa que viajará para o Acre com Ruy. Joyce orienta a sessão de fotos de Ivana. Eurico pede que Silvana pare de jogar. Ruy cai no rio durante a travessia de barco, e Eugênio se desespera. Zeca tenta ajudar Ruy, mas acaba sendo levado com ele pela correnteza. Bibi reclama da ausência de Caio. Eugênio e Abel procuram por Ruy e Zeca. Caio vê Bibi beijar Rubinho e decide deixar o Brasil. Ruy e Zeca são resgatados e instruídos por um índio a tomar cuidado com as águas. Há uma passagem de tempo. Ruy, já adulto, ao lado de Cibele, relembra a história de seu afogamento. Dantas comemora com Eugênio a união dos filhos. Joyce questiona Silvana sobre ela ter sido vista em uma mesa de pôquer. Eugênio anuncia que abandonará a empresa e Eurico fica furioso. Aurora lamenta o casamento de Bibi com Rubinho. Ruy vai com Eugênio ao Pará. Joyce critica Ivana. Ao chegar de viagem, Zeca é recebido com festa pelos moradores de Parazinho e vai atrás de Ritinha. Ruy e Zeca se encantam ao ver Ritinha nadando com os botos.

Chiquititas



Classificação indicativa livre

Mili e Vivi se arrumam para o passeio com os meninos. As chiquititas perguntam para quem elas se arrumaram. Mili diz que sairá com Duda e Vivi conta que vai sair com Mosca. Na sala, Duda e Mosca aguardam as meninas. Mosca aproveita e puxa assunto com Duda para descobrir onde ele levará Mili. Duda diz que vai levar a chiquitita ao parque. Mosca conta que havia planejado o mesmo roteiro com Vivi, o que não é verdade. Cris discute com Vivi por ciúmes. As meninas apaziguam a situação. Os quatro saem para o passeio. Tobias chega com Maria Cecília na casa de Carol para conversarem com Letícia, Clarita e Beto sobre o que fazer com o sucesso do vídeo de Tomás Ferraz. Beto anuncia para todos que ele será o empresário de Tomás Ferraz. No orfanato, Cintia sonda as crianças para saber o que não gostavam na direção de Carmen e aproveita para induzir as chiquititas a confiarem e votarem nela para diretora. No parque, Duda e Mili estão cada vez mais próximos. Mosca usa Vivi para poder seguir Duda e ver o que ele faz com Mili. O chiquitito fica muito incomodado ao ver Duda presenteando Mili com uma flor. Vivi não percebe a real intenção do passeio por parte de Mosca. Ernestina presenteia todas as crianças do orfanato para fazer boca de urna, mas a lembrancinha é muito pequena e não empolga ninguém. Ernestina fica arrasada com o desprezo das crianças, que não desgrudam do celular. No parque, Duda e Mili estão sentados e conversando. Duda pergunta para Mili qual o tipo de garoto faz o tipo dela. Ao mesmo tempo ele pega na mão dela e rola um clima. Mili levanta e diz que é melhor voltarem para o orfanato. Mosca e Vivi acabam se divertindo num bebedouro. Os dois brincam de molhar um ao outro. Mili chega ao orfanato e diz para Pata que ganhou uma flor de Duda e que quando ele segurou em sua mão, ela sentiu um frio na barriga e ficou com vergonha. Mili assume que gosta de Duda e conta tudo o que aconteceu, mas diz que não deixou acontecer o primeiro beijo, pois acredita que isso deva acontecer num momento especial e com alguém especial. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen diz para Junior que também vai se candidatar ao cargo de diretora do orfanato. Letícia pede para Beto ajudá-la a cuidar da Dani para que ela possa sair com o Rui Salgado (Daniel Morozetti). Letícia diz que sabe que é errado não contar para ele que ela possui uma filha, mas que não quer assustá-lo no começo da relação. A campainha toca e Dani atende a porta. Trata-se de Rui Salgado. A menina chama a mãe. No orfanato, Cintia fica sozinha na diretoria e diz: "Eu vou ser a nova diretora deste orfanato!".

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos

Jerônimo não gosta da maneira como Matilde trata Renata e Carlos está apaixonado por ela. Roberta quer que o dia do casamento chegue rápido por que tem medo que Matias se arrependa. Jerônimo não é convidado e Renata diz à irmã que também não comparecerá. Josefina e Roberta ficam felizes. Antônio propõe a Gonçalo que se unam para cuidar da segurança de Regina. Josefina se sente realizada por ter transformado a infância de Renata em um inferno e por que agora Roberta terá mais do que seu pai biológico deixou para a filha Regina(Renata). Regina diz a Jerônimo que a mesma mulher que destruiu sua vida no passado ainda não desistiu de acabar com ela. Jerônimo convida a amiga para passar uns dias na fazenda para poder descansar e se recuperar, mesmo sabendo que Renata não simpatiza com ela. Depois de ser submetido ao transplante de medula, Andrézinho tem uma piora clínica e o médico diz aos pais que ele precisa de uma transfusão de sangue. Ramiro informa Josefina que Antônimo e Gonçalo se uniram para proteger Regina. O advogado também se declara apaixonado por Josefina. Enquanto conversam, os dois são fotografados pelo delegado Cantú. Carlos não consegue acreditar que Renata seja a mulher que Josefina disse a Jerônimo. Augusto compara um documento assinado por Rafael com a inscrição na árvore, constata que a letra é igual e conclui que a noiva de Rafael era Roberta e não Renata.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos

A emissora não enviou os resumos dos capítulos até o fechamento deste texto.