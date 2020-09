Show de Hamilton de Holanda, Rogério Caetano e Daniel Santiago vira CD

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: Michel Gomes/Divulgação)

Há 20 anos, o bandolinista Hamilton de Holanda e os violonistas Rogério Caetano e Daniel Santiago eram jovens músicos, com destaque na cena musical da cidade, quando se juntaram para criar o Trio Brasília Brasil. O lançamento do projeto ocorreu durante show que, por três noites, ocupou o palco do Clube do Choro. A produção foi do também violonista Marco Pereira, ex-morador da capital, onde foi professor do Departamento de Música da Universidade de Brasília (UnB) e tocou em alguns grupos. Os três o tinham por ele grande admiração.



Aquele show ganhou registro, mas manteve-se inédito. A Biscoito Fino decidiu transformá-lo num álbum, que acaba de ser disponibilizado nas plataformas digitais. “Esta parceria com a Biscoito Fino possibilitará às pessoas ouvir esse disco, no qual a emoção está escancarada”, comemora Hamilton de Holanda, hoje um dos instrumentistas brasileiros mais reverenciados nacional e internacionalmente e que se transformou em referência para músicos da nova geração.



Marco Pereira participou também da concepção do repertório de 12 faixas, entre as quais os clássicos Suíte Retratos — Quarto movimento (Radamés Gnattali), Disparada (Théo de Barros e Geraldo Vandré), É (Gonzaguinha), Gostoso demais (Dominguinhos e Nando Cordel), Baião Brasil (Hamilton de Holanda), Folia das 5 (Rogério Caetano) e Brazulkeira (Daniel Santiago). Todos ganharam arranjos elaboradas pelo trio. Daniel Muay foi responsável pela masterização.



Responsável por um trabalho sofisticado, que desenvolveu a partir do Trio Brasília Brasil, Daniel Santiago voltou atrás e destacou: “O prazer de estar ao lado desses irmãos da música e da vida é imensurável”. Rogério Caetano, com vários discos lançados, lembra que alto nível obtido com o projeto foi resultado de incessantes ensaios e da identificação musical entre os três. Não tenho dúvida que aquele trabalho foi a base para o desenvolvimento artístico extraordinário que nós três obtivemos”, ressalta.