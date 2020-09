Emmy tem hegemonia de Schitt's Creek e destaques para Watchmen e Succession

AI Adriana Izel

(crédito: Reprodução/Internet)

A 72ª edição do Emmy começou mostrando que a premiação de fato estava adaptada para ocorrer em meio à pandemia. O apresentador Jimmy Kimmel conduzia tudo praticamente sozinho do palco do Microsoft Theater, em Los Angeles -- em algumas oportunidades dividiu o espaço, com distanciamento, com celebridades que apareciam para anunciar os indicados.

No primeiro discurso, Kimmel explicou as medidas de segurança, mostrando os colegas em uma espécie de arena com várias imagens de câmeras espalhadas pelas casas dos nomeados, e ainda aproveitou para celebrar a televisão, que se mostrou importante durante o período de isolamento social causado pela covid-19. O outro destaque foi a própria estatueta, que apareceu acompanhada de um recipiente de álcool em gel.

A premiação começou distribuindo as estatuetas de comédia, que ficaram todas -- sete, no total -- para a série Schitt's Creek, que está há seis temporadas no ar retratando a história da família Rose, que, ao perder a fortuna se muda para uma cidade que haviam comprado de brincadeira.

Apesar da hegemonia em comédia, a categoria que reúne minissérie (série limitada) e filme para TV (telefilme) optou por uma distribuição de prêmios, em razão da grande quantidade de opções. Mesmo assim, Watchmen, produção inspirada em HQ que retrata uma realidade em que heróis são tratados como criminosos e que tem questões raciais como pano de fundo, acabou se saindo na frente conquistando quatro categorias. Mais também foram premiadas I know this much is true (melhor ator), Nada ortodoxa (melhor direção) e Mrs. America (melhor atriz coadjuvante).

Antes de entregar os prêmios relacionados ao drama, o Emmy celebrou o ator Tyler Perry e a fundação que leva o nome dele com o prêmio 2020 Governors Awards, que reconhece as contribuições para a televisão e também para causas humanitárias. Na ocasião, o artista lembrou da avó e fez um discurso poderoso sobre representatividade negra.

A série Succession sobre uma família que comanda um conglomerado de comunicação foi o destaque na categoria dramática, levando quatro estatuetas. A seção também reservou surpresas como os prêmios para Zendaya, de Euphoria (melhor atriz), Billy Crudup, de The morning show (melhor ator coadjuvante) e Julia Garner, de Ozark (melhor atriz coadjuvante).

Confira os vencedores do Emmy 2020

Melhor atriz em série de comédia: Catherine O'hara - Schitt's Creek

Melhor ator em série de comédia: Eugene Levy - Schitt's Creek

Melhor roteiro em série de comédia: Dan Levy - Schitt's Creek

Melhor direção em série de comédia: Andrew Cividino e Dan Levy - Schitt's Creek

Melhor talk show: Last week tonight with John Oliver

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Dan Levy - Schitt's Creek

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Annie Murphy - Schitt's Creek

Melhor série de comédia: Schitt's Creek

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV: Regina King - Watchmen

Melhor ator em série limitada ou filme para TV: Mark Ruffalo - I know this much is true

Melhor roteiro em série limitada ou filme para TV: Damon Lindelof e Cord Jefferson - Watchmen

Melhor direção em série limitada ou filme para TV: Maria Schrader - Nada ortodoxa

Melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para TV: Yahya Abdul-Mateen II - Watchmen

Melhor atriz coadjuvante em série limitada ou filme para TV: Uzo Aduba - Mrs. America

Melhor série limitada ou filme para TV: Watchmen

Melhor reality show: RuPaul's drag race

Melhor ator em série de drama: Jeremy Strong - Succession

Melhor atriz em série de drama: Zendaya - Euphoria

Melhor roteiro em série de drama: Jesse Armstrong - Succession

Melhor direção em série de drama: Andrij Parekh - Succession

Melhor ator coadjuvante em série de drama: Billy Crudup - The morning show

Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Julia Garner - Ozark

Melhotr série de drama: Succession