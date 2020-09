TV Cultura exibe especial em homenagem a Gonzaguinha

CB Correio Braziliense

Em homenagem ao cantor, a TV Cultura preparou uma programação especial - (crédito: TV Cultura/Divulgação)

Em comemoração aos 75 anos de Gonzaguinha, que seriam celebrados em 22 de setembro, a TV Cultura apresenta a partir desta terça-feira (22/9) uma programação repleta de referências ao artista.

O programa Mosaicos exibe, a partir da meia-noite de terça, o especial A arte de Gonzaguinha. A intenção é mostrar, por meio do conteúdo audiovisual e de participações especiais, como Daniel Gonzaga, Marília Medalha, Luiza Possi e Gisella, a trajetória artística do cantor. Além disso, serão relembradas apresentações históricas do artista na TV Cultura.

Na madrugada de quarta para quinta, à 1h da manhã, será exibido o programa Ensaio- Gonzaguinha. O conteúdo da homenagem inclui um bate-papo de Gonzaguinha com Fernando Faro, gravado em 1990, no Teatro Franco Zampari. Ainda serão contemplados, durante o programa, alguns dos clássicos do músico, como Grito de alerta e Lindo lago do amor.